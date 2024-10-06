Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии призвали повреждать служебные автомобили российских дипломатов - 06.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241006/vandalizm-852018382.html
В Финляндии призвали повреждать служебные автомобили российских дипломатов
В Финляндии призвали повреждать служебные автомобили российских дипломатов - 06.10.2024, ПРАЙМ
В Финляндии призвали повреждать служебные автомобили российских дипломатов
В Финляндии призывают повреждать автомобили российских дипломатов, сообщает в Telegram-канале дипмиссия РФ. | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T15:49+0300
2024-10-06T15:53+0300
происшествия
угроза
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. В Финляндии призывают повреждать автомобили российских дипломатов, сообщает в Telegram-канале дипмиссия РФ.В частности, в сообщении указывается, что один из ведущих сотрудников Внешнеполитического института Финляндии Ч. Салониус-Пастернак открыто и недвусмысленно призвал в соцсети Х "повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки". Многие сотрудники Внешнеполитического института и ранее публиковали откровенно провокационные призывы, нацеленные на разжигание русофобских настроений и военного психоза, отметили в российском посольстве. По словам дипломатов РФ, Внешнеполитический институт, считающийся ведущим национальным исследовательским центром в области международных отношений, функционирует под патронажем Министерства иностранных дел Финляндии.
https://1prime.ru/20241005/kpp-852010761.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
угроза
Происшествия, угроза
15:49 06.10.2024 (обновлено: 15:53 06.10.2024)
 
В Финляндии призвали повреждать служебные автомобили российских дипломатов

Посольство РФ: в Финляндии призывах повреждать автомобили российских дипломатов

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. В Финляндии призывают повреждать автомобили российских дипломатов, сообщает в Telegram-канале дипмиссия РФ.
В частности, в сообщении указывается, что один из ведущих сотрудников Внешнеполитического института Финляндии Ч. Салониус-Пастернак открыто и недвусмысленно призвал в соцсети Х "повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки".
Многие сотрудники Внешнеполитического института и ранее публиковали откровенно провокационные призывы, нацеленные на разжигание русофобских настроений и военного психоза, отметили в российском посольстве.
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
В Финляндии предложили открыть КПП на границе с Россией
Вчера, 14:57
По словам дипломатов РФ, Внешнеполитический институт, считающийся ведущим национальным исследовательским центром в области международных отношений, функционирует под патронажем Министерства иностранных дел Финляндии.
 
Происшествияугроза
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала