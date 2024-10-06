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В Финляндии призвали повреждать служебные автомобили российских дипломатов

В Финляндии призвали повреждать служебные автомобили российских дипломатов - 06.10.2024, ПРАЙМ

В Финляндии призвали повреждать служебные автомобили российских дипломатов

В Финляндии призывают повреждать автомобили российских дипломатов, сообщает в Telegram-канале дипмиссия РФ. | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T15:49+0300

2024-10-06T15:49+0300

2024-10-06T15:53+0300

происшествия

угроза

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. В Финляндии призывают повреждать автомобили российских дипломатов, сообщает в Telegram-канале дипмиссия РФ.В частности, в сообщении указывается, что один из ведущих сотрудников Внешнеполитического института Финляндии Ч. Салониус-Пастернак открыто и недвусмысленно призвал в соцсети Х "повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки". Многие сотрудники Внешнеполитического института и ранее публиковали откровенно провокационные призывы, нацеленные на разжигание русофобских настроений и военного психоза, отметили в российском посольстве. По словам дипломатов РФ, Внешнеполитический институт, считающийся ведущим национальным исследовательским центром в области международных отношений, функционирует под патронажем Министерства иностранных дел Финляндии.

https://1prime.ru/20241005/kpp-852010761.html

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угроза