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Названа дата появления жилищно-накопительных вкладов в России
Названа дата появления жилищно-накопительных вкладов в России - 06.10.2024, ПРАЙМ
Названа дата появления жилищно-накопительных вкладов в России
Закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце этого года и вступит в силу весной 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T06:11+0300
2024-10-06T06:11+0300
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экономика
анатолий аксаков
госдума
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце этого года и вступит в силу весной 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России нового вида вкладов – они будут открываться на основании договора жилищных сбережений, а по его окончании направляться на улучшение жилищных условий вкладчика. Вкладчиком по нему может быть только физлицо, а срок действия - не менее одного года. По такому договору банк будет принимать от вкладчика денежные средства, начислять на них проценты, а потом направлять накопленные сбережения по распоряжению вкладчика на покупку жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве. "По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Аксаков напомнил, что с помощью таких вкладов люди смогут накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке. Размер ставок по жилищно-накопительным вкладам в настоящий момент обсуждается. "Полагаю, что ясность в этом вопросе наступит во время доработки проекта ко второму чтению. Думаю, что сохранится повышенное страховое покрытие по ним, что, в свою очередь, укрепит доверие граждан к такому инструменту", - заключил депутат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 октября в 10.00 мск.
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анатолий аксаков, госдума
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума
Названа дата появления жилищно-накопительных вкладов в России
Аксаков: жилищно-накопительные вклады в России должны появиться в 2025 году
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце этого года и вступит в силу весной 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России нового вида вкладов – они будут открываться на основании договора жилищных сбережений, а по его окончании направляться на улучшение жилищных условий вкладчика. Вкладчиком по нему может быть только физлицо, а срок действия - не менее одного года.
По такому договору банк будет принимать от вкладчика денежные средства, начислять на них проценты, а потом направлять накопленные сбережения по распоряжению вкладчика на покупку жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве.
В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков
"По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Аксаков напомнил, что с помощью таких вкладов люди смогут накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке. Размер ставок по жилищно-накопительным вкладам в настоящий момент обсуждается.
"Полагаю, что ясность в этом вопросе наступит во время доработки проекта ко второму чтению. Думаю, что сохранится повышенное страховое покрытие по ним, что, в свою очередь, укрепит доверие граждан к такому инструменту", - заключил депутат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
7 октября в 10.00 мск.