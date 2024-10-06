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Раскрыто, когда вступит в силу закон о жилищно-накопительных вкладах
Раскрыто, когда вступит в силу закон о жилищно-накопительных вкладах - 06.10.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, когда вступит в силу закон о жилищно-накопительных вкладах
Закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце этого года и вступит в силу весной 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T12:22+0300
2024-10-06T12:22+0300
2024-10-06T12:22+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце этого года и вступит в силу весной 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Ранее нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении проект закона о о введении в России нового вида вкладов. Согласно законопроекту, они будут открываться на основании договора жилищных сбережений, а по его окончании направляться на улучшение жилищных условий вкладчика. Вкладчиком по нему может быть только физлицо, а срок действия - не менее одного года.По такому договору банк будет принимать от вкладчика денежные средства, начислять на них проценты, а потом направлять накопленные сбережения по распоряжению вкладчика на покупку жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве."По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Аксаков напомнил, что с помощью таких вкладов люди смогут накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке. Размер ставок по жилищно-накопительным вкладам в настоящий момент обсуждается."Полагаю, что ясность в этом вопросе наступит во время доработки проекта ко второму чтению. Думаю, что сохранится повышенное страховое покрытие по ним, что, в свою очередь, укрепит доверие граждан к такому инструменту", - заключил депутат.
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россия, жилье
Раскрыто, когда вступит в силу закон о жилищно-накопительных вкладах
Аксаков: закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Закон о жилищно-накопительных вкладах будет принят в конце этого года и вступит в силу весной 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении проект закона о о введении в России нового вида вкладов. Согласно законопроекту, они будут открываться на основании договора жилищных сбережений, а по его окончании направляться на улучшение жилищных условий вкладчика. Вкладчиком по нему может быть только физлицо, а срок действия - не менее одного года.
По такому договору банк будет принимать от вкладчика денежные средства, начислять на них проценты, а потом направлять накопленные сбережения по распоряжению вкладчика на покупку жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве.
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"По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Аксаков напомнил, что с помощью таких вкладов люди смогут накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке. Размер ставок по жилищно-накопительным вкладам в настоящий момент обсуждается.
"Полагаю, что ясность в этом вопросе наступит во время доработки проекта ко второму чтению. Думаю, что сохранится повышенное страховое покрытие по ним, что, в свою очередь, укрепит доверие граждан к такому инструменту", - заключил депутат.