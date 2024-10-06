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"Однопартийное государство". Маск сделал мрачный прогноз в отношении США - 06.10.2024, ПРАЙМ
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"Однопартийное государство". Маск сделал мрачный прогноз в отношении США
"Однопартийное государство". Маск сделал мрачный прогноз в отношении США - 06.10.2024, ПРАЙМ
"Однопартийное государство". Маск сделал мрачный прогноз в отношении США
Соединенные Штаты станут однопартийным социалистическим государством, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы. С таким прогнозом в своем аккаунте в... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T16:20+0300
2024-10-06T16:20+0300
политика
илон маск
выборы в сша
прогноз
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Соединенные Штаты станут однопартийным социалистическим государством, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы. С таким прогнозом в своем аккаунте в соцсети Х выступил известный бизнесмен, миллиардер Илон Маск."Если Дональд Трамп не победит, "демократическая" партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов! Америка станет однопартийным социалистическим государством", - утверждается в публикации предпринимателя.Как сообщалось ранее, в воскресенье миллиардер поддержал Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, в котором на экс-президента было совершено покушение.Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября.
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илон маск, выборы в сша, прогноз
Политика, Илон Маск, выборы в США, прогноз
16:20 06.10.2024
 
"Однопартийное государство". Маск сделал мрачный прогноз в отношении США

Маск: если победит Харрис, США будут однопартийным социалистическим государством

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Соединенные Штаты станут однопартийным социалистическим государством, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы. С таким прогнозом в своем аккаунте в соцсети Х выступил известный бизнесмен, миллиардер Илон Маск.
"Если Дональд Трамп не победит, "демократическая" партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов! Америка станет однопартийным социалистическим государством", - утверждается в публикации предпринимателя.
Как сообщалось ранее, в воскресенье миллиардер поддержал Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, в котором на экс-президента было совершено покушение.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
СМИ выяснили, как Маск влияет на правительство США
4 октября, 09:22
Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября.
 
ПолитикаИлон Масквыборы в СШАпрогноз
 
 
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