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На семейные выплаты с 2026 года заложено более 100 миллиардов рублей

На семейные выплаты с 2026 года заложено более 100 миллиардов рублей - 06.10.2024, ПРАЙМ

На семейные выплаты с 2026 года заложено более 100 миллиардов рублей

Свыше 100 миллиардов рублей каждый год заложено на семейные налоговые выплаты, которые в России начнутся с 2026 года, следует из материалов к проекту... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T05:14+0300

2024-10-06T05:14+0300

2024-10-06T05:14+0300

налоги

выплаты

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Свыше 100 миллиардов рублей каждый год заложено на семейные налоговые выплаты, которые в России начнутся с 2026 года, следует из материалов к проекту федерального бюджета, с которыми ознакомились РИА Новости. Президент Владимир Путин в середине июля подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам России, которые имеют двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не более 1,5 прожиточных минимумов. Согласно материалам к проекту бюджета на три года, на такую ежегодную семейную выплату в 2026 году заложено свыше 101 миллиарда рублей, а в 2027 году – около 108 миллиардов рублей. Выплата предоставляется российским гражданам , постоянно проживающим на ее территории, которые налоговыми резидентами России, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. Среднедушевой доход семьи не должен быть больше 1,5 прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Размер выплаты - разница между суммой исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, который предшествует году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Гражданин будет иметь возможность подать заявление на получение выплаты в территориальный орган Социального фонда РФ. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. Налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.

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выплаты