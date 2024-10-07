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Аксаков рассказал о содействии ЦБ малым банкам с цифровым рублем

Аксаков рассказал о содействии ЦБ малым банкам с цифровым рублем - 07.10.2024, ПРАЙМ

Аксаков рассказал о содействии ЦБ малым банкам с цифровым рублем

ЦБ РФ возьмет на себя основные траты по организации работы с цифровым рублем для малых и средних банков, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T08:09+0300

2024-10-07T08:09+0300

2024-10-07T08:10+0300

экономика

банк россии

цифровой рубль

анатолий аксаков

госдума

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ возьмет на себя основные траты по организации работы с цифровым рублем для малых и средних банков, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Ко мне уже поступают сигналы от банков, особенно небольших, что это затратная штука. И я поднял этот вопрос на встрече с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной, главой ЦБ - ред.) и с руководством ЦБ, кто ведет эту тему", - рассказал депутат. "Они сказали, что для банков, особенно малых и средних, они максимально упростят работу, дадут им доступ и их затраты будут небольшие. Фактически ЦБ возьмет на себя основные траты, связанные с обслуживанием", - добавил он. В сентябре ЦБ РФ предложил обязать крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ планирует законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями постепенно, сначала системно значимые, более готовые банки, потом универсальные, потом банки с базовой лицензией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240926/tsb-851807959.html

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банк россии, цифровой рубль, анатолий аксаков, госдума