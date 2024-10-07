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Аксаков рассказал о содействии ЦБ малым банкам с цифровым рублем - 07.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аксаков рассказал о содействии ЦБ малым банкам с цифровым рублем
Аксаков рассказал о содействии ЦБ малым банкам с цифровым рублем - 07.10.2024, ПРАЙМ
Аксаков рассказал о содействии ЦБ малым банкам с цифровым рублем
ЦБ РФ возьмет на себя основные траты по организации работы с цифровым рублем для малых и средних банков, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T08:09+0300
2024-10-07T08:10+0300
экономика
банк россии
цифровой рубль
анатолий аксаков
госдума
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ возьмет на себя основные траты по организации работы с цифровым рублем для малых и средних банков, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Ко мне уже поступают сигналы от банков, особенно небольших, что это затратная штука. И я поднял этот вопрос на встрече с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной, главой ЦБ - ред.) и с руководством ЦБ, кто ведет эту тему", - рассказал депутат. "Они сказали, что для банков, особенно малых и средних, они максимально упростят работу, дадут им доступ и их затраты будут небольшие. Фактически ЦБ возьмет на себя основные траты, связанные с обслуживанием", - добавил он. В сентябре ЦБ РФ предложил обязать крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ планирует законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями постепенно, сначала системно значимые, более готовые банки, потом универсальные, потом банки с базовой лицензией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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банк россии, цифровой рубль, анатолий аксаков, госдума
Экономика, Банк России, цифровой рубль, Анатолий Аксаков, Госдума
08:09 07.10.2024 (обновлено: 08:10 07.10.2024)
 
Аксаков рассказал о содействии ЦБ малым банкам с цифровым рублем

Аксаков: основные траты малых банков по операциям с цифровым рублем покроет ЦБ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ возьмет на себя основные траты по организации работы с цифровым рублем для малых и средних банков, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Ко мне уже поступают сигналы от банков, особенно небольших, что это затратная штука. И я поднял этот вопрос на встрече с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной, главой ЦБ - ред.) и с руководством ЦБ, кто ведет эту тему", - рассказал депутат.
"Они сказали, что для банков, особенно малых и средних, они максимально упростят работу, дадут им доступ и их затраты будут небольшие. Фактически ЦБ возьмет на себя основные траты, связанные с обслуживанием", - добавил он.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
ЦБ хочет обязать банки проводить операции с цифровыми рублями
26 сентября, 16:03
В сентябре ЦБ РФ предложил обязать крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ планирует законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями постепенно, сначала системно значимые, более готовые банки, потом универсальные, потом банки с базовой лицензией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаБанк Россиицифровой рубльАнатолий АксаковГосдума
 
 
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