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Российский рынок акций продемонстрировал снижение
Российский рынок акций продемонстрировал снижение - 07.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продемонстрировал снижение
Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,38%, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T19:00+0300
2024-10-07T19:00+0300
2024-10-07T19:00+0300
экономика
россия
фондовый рынок
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,38%, до 2 793,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,93%, до 952,61 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,62%, до 916,17 пункта.
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россия, фондовый рынок
Экономика, РОССИЯ, фондовый рынок
Российский рынок акций продемонстрировал снижение
Мосбиржа: российский рынок акций в основную сессию снизился на 0,38%
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,38%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,38%, до 2 793,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,93%, до 952,61 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,62%, до 916,17 пункта.
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