https://1prime.ru/20241007/aktsii-852038578.html

Российский рынок акций продемонстрировал снижение

Российский рынок акций продемонстрировал снижение - 07.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продемонстрировал снижение

Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,38%, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T19:00+0300

2024-10-07T19:00+0300

2024-10-07T19:00+0300

экономика

россия

фондовый рынок

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,38%, до 2 793,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,93%, до 952,61 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,62%, до 916,17 пункта.

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россия, фондовый рынок