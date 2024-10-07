https://1prime.ru/20241007/arktika-852029342.html

По тонкому льду. На Западе испугались роста мощи России в Арктике

По тонкому льду. На Западе испугались роста мощи России в Арктике - 07.10.2024, ПРАЙМ

По тонкому льду. На Западе испугались роста мощи России в Арктике

Кибернетические и космические возможности России угрожают инфраструктуре НАТО в Арктике, пишет хорватское издание Geopolitika.news. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T12:43+0300

2024-10-07T12:43+0300

2024-10-07T12:43+0300

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Кибернетические и космические возможности России угрожают инфраструктуре НАТО в Арктике, пишет хорватское издание Geopolitika.news.Как отмечается, нехватка радаров и спутникового охвата делает США уязвимыми для российской ядерной угрозы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКитай все более активно участвует в российских арктических энергетических проектах, и сама Россия также переносит фокус экономического сотрудничества на Азию. В этих условиях Северный морской путь важен для экспорта российских энергоносителей. Протяженность трассы между Санкт-Петербургом и Владивостоком по Северному морскому пути составляет около 14 тысяч километров. Новая флотилия российских ледоколов может сделать этот путь пригодным для круглогодичного судоходства.Китай заинтересован в Северном морском пути из-за возможных блокировок американцами узких южноазиатских морских проливов в случае обострения обстановки.Как отмечает издание, китайско-российская ось укрепляет свои позиции в Арктике. Запад осознает опасность, но время на исходе, указывает автор.В условиях, когда Великобритания занята выполнением обязательств перед США и Австралией, Финляндия и Швеция сосредоточены на Балтийском море, а Исландия полагается на США в обороне, США остаются единственными союзниками по НАТО, близкими к Арктике. Флотилии и инфраструктуру в Арктике в регионе расширяют Канада, Норвегия и ДанияПереговоры о защите Арктики от России и Китая будут сложными, констатирует автор. Надежных союзников по НАТО в Арктике немного, и у всех есть приоритеты в других областях, указывается в публикации.США встали на путь противостояния с Россией, что усложняет отношения с Китаем, и Вашингтон должен был больше думать о политике в отношении Пекина. США выбрали по отношению к Китаю бесцеремонный подход, но жесткая политика обречена на провал в долгосрочной перспективе, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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арктика

китай

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арктика, россия, китай, сша, нато