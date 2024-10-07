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По тонкому льду. На Западе испугались роста мощи России в Арктике - 07.10.2024, ПРАЙМ
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По тонкому льду. На Западе испугались роста мощи России в Арктике
По тонкому льду. На Западе испугались роста мощи России в Арктике - 07.10.2024, ПРАЙМ
По тонкому льду. На Западе испугались роста мощи России в Арктике
Кибернетические и космические возможности России угрожают инфраструктуре НАТО в Арктике, пишет хорватское издание Geopolitika.news. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T12:43+0300
2024-10-07T12:43+0300
арктика
россия
китай
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Кибернетические и космические возможности России угрожают инфраструктуре НАТО в Арктике, пишет хорватское издание Geopolitika.news.Как отмечается, нехватка радаров и спутникового охвата делает США уязвимыми для российской ядерной угрозы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКитай все более активно участвует в российских арктических энергетических проектах, и сама Россия также переносит фокус экономического сотрудничества на Азию. В этих условиях Северный морской путь важен для экспорта российских энергоносителей. Протяженность трассы между Санкт-Петербургом и Владивостоком по Северному морскому пути составляет около 14 тысяч километров. Новая флотилия российских ледоколов может сделать этот путь пригодным для круглогодичного судоходства.Китай заинтересован в Северном морском пути из-за возможных блокировок американцами узких южноазиатских морских проливов в случае обострения обстановки.Как отмечает издание, китайско-российская ось укрепляет свои позиции в Арктике. Запад осознает опасность, но время на исходе, указывает автор.В условиях, когда Великобритания занята выполнением обязательств перед США и Австралией, Финляндия и Швеция сосредоточены на Балтийском море, а Исландия полагается на США в обороне, США остаются единственными союзниками по НАТО, близкими к Арктике. Флотилии и инфраструктуру в Арктике в регионе расширяют Канада, Норвегия и ДанияПереговоры о защите Арктики от России и Китая будут сложными, констатирует автор. Надежных союзников по НАТО в Арктике немного, и у всех есть приоритеты в других областях, указывается в публикации.США встали на путь противостояния с Россией, что усложняет отношения с Китаем, и Вашингтон должен был больше думать о политике в отношении Пекина. США выбрали по отношению к Китаю бесцеремонный подход, но жесткая политика обречена на провал в долгосрочной перспективе, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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арктика
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арктика, россия, китай, сша, нато
АРКТИКА, РОССИЯ, КИТАЙ, США, НАТО
12:43 07.10.2024
 
По тонкому льду. На Западе испугались роста мощи России в Арктике

GN: кибернетические возможности России угрожают инфраструктуре НАТО в Арктике

© РИА Новости . Вера Костамо% Айсберг
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Вера Костамо
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Кибернетические и космические возможности России угрожают инфраструктуре НАТО в Арктике, пишет хорватское издание Geopolitika.news.
Как отмечается, нехватка радаров и спутникового охвата делает США уязвимыми для российской ядерной угрозы.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Китай все более активно участвует в российских арктических энергетических проектах, и сама Россия также переносит фокус экономического сотрудничества на Азию. В этих условиях Северный морской путь важен для экспорта российских энергоносителей. Протяженность трассы между Санкт-Петербургом и Владивостоком по Северному морскому пути составляет около 14 тысяч километров. Новая флотилия российских ледоколов может сделать этот путь пригодным для круглогодичного судоходства.
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Китай заинтересован в Северном морском пути из-за возможных блокировок американцами узких южноазиатских морских проливов в случае обострения обстановки.
Как отмечает издание, китайско-российская ось укрепляет свои позиции в Арктике. Запад осознает опасность, но время на исходе, указывает автор.
В условиях, когда Великобритания занята выполнением обязательств перед США и Австралией, Финляндия и Швеция сосредоточены на Балтийском море, а Исландия полагается на США в обороне, США остаются единственными союзниками по НАТО, близкими к Арктике. Флотилии и инфраструктуру в Арктике в регионе расширяют Канада, Норвегия и Дания
Переговоры о защите Арктики от России и Китая будут сложными, констатирует автор. Надежных союзников по НАТО в Арктике немного, и у всех есть приоритеты в других областях, указывается в публикации.
США встали на путь противостояния с Россией, что усложняет отношения с Китаем, и Вашингтон должен был больше думать о политике в отношении Пекина. США выбрали по отношению к Китаю бесцеремонный подход, но жесткая политика обречена на провал в долгосрочной перспективе, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
АРКТИКАРОССИЯКИТАЙСШАНАТО
 
 
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