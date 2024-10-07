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Легендарную "шестерку" в России продают за десять миллионов рублей
Легендарную "шестерку" в России продают за десять миллионов рублей - 07.10.2024, ПРАЙМ
Легендарную "шестерку" в России продают за десять миллионов рублей
В Самаре выставили на продажу раритетный ВАЗ-2106 "шестерку" за десять миллионов рублей, который был приобретен в 1995 году и не передвигался своим ходом,... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T11:25+0300
2024-10-07T11:25+0300
2024-10-07T11:25+0300
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автоваз
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В Самаре выставили на продажу раритетный ВАЗ-2106 "шестерку" за десять миллионов рублей, который был приобретен в 1995 году и не передвигался своим ходом, передает портал Motor.ru.Продавец утверждает, что машина не прошла предпродажную подготовку, сохранив заводские пломбы и наклейки. В комплекте — товарный чек и аккумулятор 1995 года. Коррозии и выгорания краски нет, а некоторые двери и вовсе ни разу не открывались.Отмечается, что модель оснащена 1,5-литровым двигателем ВАЗ-2103, развивающим 72 л.с., и пятиступенчатой механикой. Для передвижения понадобятся замены расходников на современные. Цена автомобиля составляет десять миллионов рублей, что продавец объясняет его коллекционной ценностью, хотя аналогичные "Жигули" с малым пробегом можно найти намного дешевле, заключили в издании.
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россия, автоваз
Легендарную "шестерку" в России продают за десять миллионов рублей
Motor.ru: в Тольятти продают вазовскую "шестерку" за десять миллионов рублей
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ.
В Самаре выставили на продажу раритетный ВАЗ-2106 "шестерку" за десять миллионов рублей, который был приобретен в 1995 году и не передвигался своим ходом, передает
портал Motor.ru.
Продавец утверждает, что машина не прошла предпродажную подготовку, сохранив заводские пломбы и наклейки. В комплекте — товарный чек и аккумулятор 1995 года. Коррозии и выгорания краски нет, а некоторые двери и вовсе ни разу не открывались.
Отмечается, что модель оснащена 1,5-литровым двигателем ВАЗ-2103, развивающим 72 л.с., и пятиступенчатой механикой. Для передвижения понадобятся замены расходников на современные.
Цена автомобиля составляет десять миллионов рублей, что продавец объясняет его коллекционной ценностью, хотя аналогичные "Жигули" с малым пробегом можно найти намного дешевле, заключили в издании.
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