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СМИ рассказало, продажи какого типа машин подскочили в России
СМИ рассказало, продажи какого типа машин подскочили в России - 07.10.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказало, продажи какого типа машин подскочили в России
В России за девять месяцев 2024 года на 11 процентов выросли продажи новых внедорожников, рассказал представитель российского автомобильного рынка в беседе с... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T12:04+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России за девять месяцев 2024 года на 11 процентов выросли продажи новых внедорожников, рассказал представитель российского автомобильного рынка в беседе с изданием "Известия". Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи этого типа машин подскочили на 66 процентов. В то же время, по информации сервиса Likvi, по сравнению с 2022 годом прирост достиг 69 процентов. Согласно данным издание, сегмент внедорожников на рынке России почти на 70 процентов занят новыми автомобилями. По словам экспертов, такая тенденция обусловлена особенностью климата и дорожных условий в России, развитием внутреннего туризма, а также имиджевой составляющей.Как рассказал один из собеседников "Известий", главный редактор автомобильного портала Quto.ru Максим Ракитин, в моде скорее кроссоверы, чем классические внедорожники. По его словам, это связано с тем, что кроссоверы более универсальны и подходят для городских условий.
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россия, авторынок рф, кроссоверы, внедорожники
РОССИЯ, авторынок РФ, кроссоверы, внедорожники
СМИ рассказало, продажи какого типа машин подскочили в России
"Известия": в РФ наблюдается рекордный рост продаж внедорожников на 66%
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ.
В России за девять месяцев 2024 года на 11 процентов выросли продажи новых внедорожников, рассказал
представитель российского автомобильного рынка в беседе с изданием "Известия".
Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи этого типа машин подскочили на 66 процентов. В то же время, по информации сервиса Likvi, по сравнению с 2022 годом прирост достиг 69 процентов.
Согласно данным издание, сегмент внедорожников на рынке России почти на 70 процентов занят новыми автомобилями. По словам экспертов, такая тенденция обусловлена особенностью климата и дорожных условий в России, развитием внутреннего туризма, а также имиджевой составляющей.
Как рассказал один из собеседников "Известий", главный редактор автомобильного портала Quto.ru Максим Ракитин, в моде скорее кроссоверы, чем классические внедорожники. По его словам, это связано с тем, что кроссоверы более универсальны и подходят для городских условий.
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