https://1prime.ru/20241007/avtorynok-852028265.html

СМИ рассказало, продажи какого типа машин подскочили в России

СМИ рассказало, продажи какого типа машин подскочили в России - 07.10.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказало, продажи какого типа машин подскочили в России

В России за девять месяцев 2024 года на 11 процентов выросли продажи новых внедорожников, рассказал представитель российского автомобильного рынка в беседе с... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T12:04+0300

2024-10-07T12:04+0300

2024-10-07T12:04+0300

россия

авторынок рф

кроссоверы

внедорожники

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России за девять месяцев 2024 года на 11 процентов выросли продажи новых внедорожников, рассказал представитель российского автомобильного рынка в беседе с изданием "Известия". Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи этого типа машин подскочили на 66 процентов. В то же время, по информации сервиса Likvi, по сравнению с 2022 годом прирост достиг 69 процентов. Согласно данным издание, сегмент внедорожников на рынке России почти на 70 процентов занят новыми автомобилями. По словам экспертов, такая тенденция обусловлена особенностью климата и дорожных условий в России, развитием внутреннего туризма, а также имиджевой составляющей.Как рассказал один из собеседников "Известий", главный редактор автомобильного портала Quto.ru Максим Ракитин, в моде скорее кроссоверы, чем классические внедорожники. По его словам, это связано с тем, что кроссоверы более универсальны и подходят для городских условий.

https://1prime.ru/20241005/avtorynok-852008937.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, кроссоверы, внедорожники