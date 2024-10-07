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Российским автолюбителям дали рекомендации по хранению шин зимой
Российским автолюбителям дали рекомендации по хранению шин зимой - 07.10.2024, ПРАЙМ
Российским автолюбителям дали рекомендации по хранению шин зимой
Накануне замены летних шин на зимние автомобильные эксперты портала Autonews дали россиянам рекомендации в отношении правильного хранения шин. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T12:42+0300
2024-10-07T12:42+0300
2024-10-07T12:42+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Накануне замены летних шин на зимние автомобильные эксперты портала Autonews дали россиянам рекомендации в отношении правильного хранения шин. Так, согласно данным экспертов, эти советы необходимы для продления долговечности покрышек. В первую очередь, после снятия шин нужно их почистить и проверить на повреждения.Эксперты отмечают, что хранить шины нужно в темном, сухом месте, которое защищено от солнечных лучей, так как они могут негативно повлиять на качество покрышек. Более того, не рекомендуется хранить шины в условиях повышенной влажности, рядом с химическими веществами и обогревателями. Кроме того, специалисты не советуют оставлять резину в общественных местах или квартире из-за риска небезопасности и неприятного запаха. По их словам, оптимальной температурой для хранения покрышек является 10°C - 25°C тепла, влажность же не должна превышать 50-60 процентов.
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россия, авторынок рф, автомобильные шины
РОССИЯ, авторынок РФ, автомобильные шины
Российским автолюбителям дали рекомендации по хранению шин зимой
"Объясняем.рф": пора задуматься о зимней резине
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Накануне замены летних шин на зимние автомобильные эксперты портала Autonews дали россиянам рекомендации в отношении правильного хранения шин.
Так, согласно данным экспертов, эти советы необходимы для продления долговечности покрышек. В первую очередь, после снятия шин нужно их почистить и проверить на повреждения.
Эксперты отмечают, что хранить шины нужно в темном, сухом месте, которое защищено от солнечных лучей, так как они могут негативно повлиять на качество покрышек. Более того, не рекомендуется хранить шины в условиях повышенной влажности, рядом с химическими веществами и обогревателями.
Кроме того, специалисты не советуют оставлять резину в общественных местах или квартире из-за риска небезопасности и неприятного запаха. По их словам, оптимальной температурой для хранения покрышек является 10°C - 25°C тепла, влажность же не должна превышать 50-60 процентов.
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