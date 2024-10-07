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"Отскок мертвой кошки": рынок подвис - 07.10.2024, ПРАЙМ
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"Отскок мертвой кошки": рынок подвис
"Отскок мертвой кошки": рынок подвис - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Отскок мертвой кошки": рынок подвис
В сентябре началось долгожданное восстановление рынка от затяжной майской коррекции, в ходе которой многие бумаги попадали на 30%, а некоторые и на все 50%... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T08:00+0300
2024-10-07T08:00+0300
мнения аналитиков
биржа
российский рынок акций
мосбиржа
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. В сентябре началось долгожданное восстановление рынка от затяжной майской коррекции, в ходе которой многие бумаги попадали на 30%, а некоторые и на все 50%. Произошла массовая переоценка: общерыночный P/E снизился до 4х, что на 35% ниже среднеисторического в 6,1х. Благоприятный момент для среднесрочных и долгосрочных покупок хороших компаний.К текущему моменту отскок уже в районе 12% от минимумов. Обращаясь к статистике коррекций, видим, что средняя амплитуда восходящего движения после них составляет порядка 40%, что предполагает рост выше 3500 п. по IMOEX. Ввиду совокупности многих факторов, мы более консервативно подходим к оценке. Ожидаем прирост по акциям порядка 10% на квартал.Фактор сезонности играет на стороне рынка — 4 квартал, как правило, самый сильный для индекса Мосбиржи, но тут следует действовать избирательно. Лучше всего себя статистически чувствуют металлурги, нефтегазовые истории, неплохо — финансы. Фундаментально котировки металлургов может поддержать постепенное оживление экономики Китая, начавшееся после широкого пакета экономических стимулов.За нефть —конфликт на Ближнем Востоке и ослабевший за сентябрь рубль, выигрышная комбинация. Компании финансового сектора в целом чувствуют себя достаточно неплохо в условиях высокой ключевой ставки, дополнительное повышение которой уже, возможно, не будет столь сильным негативом для рынка.Но говорить об уверенном росте рано. С одной стороны, отскок еще не столь амплитудный. Негласный порог в 20%, после которого можно говорить о переходе рынка к растущей фазе, еще только предстоит преодолеть. Это район принципиальных 3000 п.Кроме того, некоторые встречные ветра на рынке все еще сохраняются и текущую динамику в каком-то роде можно уложить в рыночный сленг "отскок дохлой кошки". С другой стороны, технически нисходящий майский тренд все же был пробит. На отскоке отбивались до (почти) 2900 п., это как раз уровень 38,2 по Фибоначчи, от которого часто случаются откаты. Как и сейчас. Ушли к 23,6 по Фибо, на 2750 п., и в конце недели, кажется, развернулись. На текущий момент просматривается продолжение роста. Поэтому является ли та самая кошка "дохлой" или же "кошкой Шредингера" мы узнаем весьма скоро.Автор - Олег Решетников, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
https://1prime.ru/20241003/vlozheniya-851942518.html
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Олег Решетников
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Олег Решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1d/851206084_0:143:995:1138_100x100_80_0_0_6d2a82e2d6b9a9d5b1df9d362d4b5618.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, биржа, российский рынок акций, мосбиржа, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, биржа, российский рынок акций, Мосбиржа, индекс Мосбиржи
08:00 07.10.2024
 
"Отскок мертвой кошки": рынок подвис

Эксперт Решетников: отскок рынка пока неуверенный, но шанс есть

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Олег Решетников, эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций
Олег Решетников
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. В сентябре началось долгожданное восстановление рынка от затяжной майской коррекции, в ходе которой многие бумаги попадали на 30%, а некоторые и на все 50%. Произошла массовая переоценка: общерыночный P/E снизился до 4х, что на 35% ниже среднеисторического в 6,1х. Благоприятный момент для среднесрочных и долгосрочных покупок хороших компаний.
К текущему моменту отскок уже в районе 12% от минимумов. Обращаясь к статистике коррекций, видим, что средняя амплитуда восходящего движения после них составляет порядка 40%, что предполагает рост выше 3500 п. по IMOEX. Ввиду совокупности многих факторов, мы более консервативно подходим к оценке. Ожидаем прирост по акциям порядка 10% на квартал.
Фактор сезонности играет на стороне рынка — 4 квартал, как правило, самый сильный для индекса Мосбиржи, но тут следует действовать избирательно. Лучше всего себя статистически чувствуют металлурги, нефтегазовые истории, неплохо — финансы. Фундаментально котировки металлургов может поддержать постепенное оживление экономики Китая, начавшееся после широкого пакета экономических стимулов.
За нефть —конфликт на Ближнем Востоке и ослабевший за сентябрь рубль, выигрышная комбинация. Компании финансового сектора в целом чувствуют себя достаточно неплохо в условиях высокой ключевой ставки, дополнительное повышение которой уже, возможно, не будет столь сильным негативом для рынка.
Но говорить об уверенном росте рано. С одной стороны, отскок еще не столь амплитудный. Негласный порог в 20%, после которого можно говорить о переходе рынка к растущей фазе, еще только предстоит преодолеть. Это район принципиальных 3000 п.
Кроме того, некоторые встречные ветра на рынке все еще сохраняются и текущую динамику в каком-то роде можно уложить в рыночный сленг "отскок дохлой кошки". С другой стороны, технически нисходящий майский тренд все же был пробит. На отскоке отбивались до (почти) 2900 п., это как раз уровень 38,2 по Фибоначчи, от которого часто случаются откаты. Как и сейчас. Ушли к 23,6 по Фибо, на 2750 п., и в конце недели, кажется, развернулись.
На текущий момент просматривается продолжение роста. Поэтому является ли та самая кошка "дохлой" или же "кошкой Шредингера" мы узнаем весьма скоро.
Автор - Олег Решетников, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Назван объем вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в сентябре
3 октября, 14:41

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