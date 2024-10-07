Рынок впал в осеннюю хандру, и это уже серьезно

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Макроэкономический фон для российского рынка акций ухудшился в последние дни. Во-первых, рост потребительских цен за прошедшую неделю близок к рекорду на уровне 0,19%, что является дополнительным аргументом для Центробанка поднять ключевую ставку. И если совсем недавно 20% ключевой ставки представлялось пиковым значением, то сейчас уже многие предполагают ее рост до 22% к концу года.Второй тревожный звоночек - снижение индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре до 49,5 пункта, ниже критического уровня в 50 пунктов, что говорит о торможении деловой активности. Что, впрочем, с учётом высоких ставок, дефицита рабочей силы, исторического максимума в загрузке производственных мощностей, превышающей 80%, не кажется странным.Риски стагфляции российской экономики, к сожалению, выросли. Увеличились и геополитические риски, так как конфликт с Украиной имеет тенденцию к эскалации.В этой связи защитный характер в условиях возможного макро и геополитического давления на рынок будут иметь акции, не особо чувствительные к росту ключевой ставки и прочим рискам.К ним можно отнести, например, Сбер, усиливающий рыночные позиции и максимизирующий прибыль и дивиденды, или "Ренессанс Страхование". Страховщик недавно купил конкурентов "Райффайзен Лайф" и "ВСК-Линия жизни". Кроме того, инвестиционный портфель облигаций Ренессанс страхование может положительно переоцениться в 2025 году, в результате чего, по оценкам аналитиков Сбер CIB, страховая компания увеличит чистую прибыль с 8 миллиардов рублей в 2024 году до 22 миллиардов рублей в 2025 году, а также нарастит рентабельность капитала с 23 до 47%. Также интересны акции компаний с двузначными темпами роста - Астры, Яндекса, Positive Technologies и недавно вышедшей на IPO Аренадата.Впрочем, есть и поддерживающие рынок факторы. Так, почти три десятка эмитентов анонсировали промежуточные выплаты акционерам на общую сумму 650 миллиардов рублей. Но пока дивидендная доходность подавляющего большинства российских акций ниже доходности по депозитам.Автор - Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал"
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Макроэкономический фон для российского рынка акций ухудшился в последние дни. Во-первых, рост потребительских цен за прошедшую неделю близок к рекорду на уровне 0,19%, что является дополнительным аргументом для Центробанка поднять ключевую ставку. И если совсем недавно 20% ключевой ставки представлялось пиковым значением, то сейчас уже многие предполагают ее рост до 22% к концу года.
Второй тревожный звоночек - снижение индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре до 49,5 пункта, ниже критического уровня в 50 пунктов, что говорит о торможении деловой активности. Что, впрочем, с учётом высоких ставок, дефицита рабочей силы, исторического максимума в загрузке производственных мощностей, превышающей 80%, не кажется странным.
Риски стагфляции российской экономики, к сожалению, выросли. Увеличились и геополитические риски, так как конфликт с Украиной имеет тенденцию к эскалации.
В этой связи защитный характер в условиях возможного макро и геополитического давления на рынок будут иметь акции, не особо чувствительные к росту ключевой ставки и прочим рискам.
К ним можно отнести, например, Сбер, усиливающий рыночные позиции и максимизирующий прибыль и дивиденды, или "Ренессанс Страхование". Страховщик недавно купил конкурентов "Райффайзен Лайф" и "ВСК-Линия жизни". Кроме того, инвестиционный портфель облигаций Ренессанс страхование может положительно переоцениться в 2025 году, в результате чего, по оценкам аналитиков Сбер CIB, страховая компания увеличит чистую прибыль с 8 миллиардов рублей в 2024 году до 22 миллиардов рублей в 2025 году, а также нарастит рентабельность капитала с 23 до 47%. Также интересны акции компаний с двузначными темпами роста - Астры, Яндекса, Positive Technologies и недавно вышедшей на IPO Аренадата.
Впрочем, есть и поддерживающие рынок факторы. Так, почти три десятка эмитентов анонсировали промежуточные выплаты акционерам на общую сумму 650 миллиардов рублей. Но пока дивидендная доходность подавляющего большинства российских акций ниже доходности по депозитам.
Автор - Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал"
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