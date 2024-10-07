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Рынок впал в осеннюю хандру, и это уже серьезно

Рынок впал в осеннюю хандру, и это уже серьезно - 07.10.2024, ПРАЙМ

Рынок впал в осеннюю хандру, и это уже серьезно

Макроэкономический фон для российского рынка акций ухудшился в последние дни. Во-первых, рост потребительских цен за прошедшую неделю близок к рекорду на уровне | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T13:25+0300

2024-10-07T13:25+0300

2024-10-07T13:25+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Макроэкономический фон для российского рынка акций ухудшился в последние дни. Во-первых, рост потребительских цен за прошедшую неделю близок к рекорду на уровне 0,19%, что является дополнительным аргументом для Центробанка поднять ключевую ставку. И если совсем недавно 20% ключевой ставки представлялось пиковым значением, то сейчас уже многие предполагают ее рост до 22% к концу года.Второй тревожный звоночек - снижение индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре до 49,5 пункта, ниже критического уровня в 50 пунктов, что говорит о торможении деловой активности. Что, впрочем, с учётом высоких ставок, дефицита рабочей силы, исторического максимума в загрузке производственных мощностей, превышающей 80%, не кажется странным.Риски стагфляции российской экономики, к сожалению, выросли. Увеличились и геополитические риски, так как конфликт с Украиной имеет тенденцию к эскалации.В этой связи защитный характер в условиях возможного макро и геополитического давления на рынок будут иметь акции, не особо чувствительные к росту ключевой ставки и прочим рискам.К ним можно отнести, например, Сбер, усиливающий рыночные позиции и максимизирующий прибыль и дивиденды, или "Ренессанс Страхование". Страховщик недавно купил конкурентов "Райффайзен Лайф" и "ВСК-Линия жизни". Кроме того, инвестиционный портфель облигаций Ренессанс страхование может положительно переоцениться в 2025 году, в результате чего, по оценкам аналитиков Сбер CIB, страховая компания увеличит чистую прибыль с 8 миллиардов рублей в 2024 году до 22 миллиардов рублей в 2025 году, а также нарастит рентабельность капитала с 23 до 47%. Также интересны акции компаний с двузначными темпами роста - Астры, Яндекса, Positive Technologies и недавно вышедшей на IPO Аренадата.Впрочем, есть и поддерживающие рынок факторы. Так, почти три десятка эмитентов анонсировали промежуточные выплаты акционерам на общую сумму 650 миллиардов рублей. Но пока дивидендная доходность подавляющего большинства российских акций ниже доходности по депозитам.Автор - Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, российский рынок акций, мосбиржа, индекс мосбиржи