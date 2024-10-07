https://1prime.ru/20241007/borrel-852025140.html
Боррель назвал свое главное достижение на посту главы дипломатии ЕС
Боррель назвал свое главное достижение на посту главы дипломатии ЕС - 07.10.2024, ПРАЙМ
Боррель назвал свое главное достижение на посту главы дипломатии ЕС
Четырнадцать пакетов антироссийских рестрикций стали главным достижением главы евродипломатии Жозепа Борреля, о чем он рассказал в интервью испанскому изданию... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T10:25+0300
2024-10-07T10:25+0300
2024-10-07T10:34+0300
россия
ес
жозеп боррель
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/75/842267590_0:4:1807:1020_1920x0_80_0_0_3a56740b405ed979e2939bde68175a13.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Четырнадцать пакетов антироссийских рестрикций стали главным достижением главы евродипломатии Жозепа Борреля, о чем он рассказал в интервью испанскому изданию 20 minutos.Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что на своей должности он предпринял важнейшие шаги для того, чтобы сделать из Евросоюза "геополитического игрока", в то время как он являлся только коммерческим. "Мы приняли 14 пакетов санкций (против России)", - сказал Боррель, когда его попросили выделить "важные шаги". Глава дипломатии ЕС также указал на оказание финансовой помощи Украине. Ранее газета Politico писала, что Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели. Осенью текущего года Боррель покидает пост главы европейской дипломатии, на его пост выбрана экс-премьер Эстонии Кая Каллас. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
https://1prime.ru/20241004/borrel-851996837.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/75/842267590_221:0:1584:1022_1920x0_80_0_0_f5cef29e90d7a7ad37d045f9a3a4a785.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ес, жозеп боррель
РОССИЯ, ЕС, Жозеп Боррель, Политика
Боррель назвал свое главное достижение на посту главы дипломатии ЕС
Боррель назвал своим достижением на посту 14 пакетов санкций против РФ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Четырнадцать пакетов антироссийских рестрикций стали главным достижением главы евродипломатии Жозепа Борреля, о чем он рассказал в интервью испанскому изданию 20 minutos.
Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что на своей должности он предпринял важнейшие шаги для того, чтобы сделать из Евросоюза "геополитического игрока", в то время как он являлся только коммерческим.
"Мы приняли 14 пакетов санкций (против России)", - сказал Боррель, когда его попросили выделить "важные шаги".
Глава дипломатии ЕС также указал на оказание финансовой помощи Украине.
Боррель опасается втягивания России в конфликт на Ближнем Востоке
Ранее газета Politico писала, что Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели.
Осенью текущего года Боррель покидает пост главы европейской дипломатии, на его пост выбрана экс-премьер Эстонии Кая Каллас.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.