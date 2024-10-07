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Боррель назвал свое главное достижение на посту главы дипломатии ЕС

Боррель назвал свое главное достижение на посту главы дипломатии ЕС - 07.10.2024, ПРАЙМ

Боррель назвал свое главное достижение на посту главы дипломатии ЕС

Четырнадцать пакетов антироссийских рестрикций стали главным достижением главы евродипломатии Жозепа Борреля, о чем он рассказал в интервью испанскому изданию... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T10:25+0300

2024-10-07T10:25+0300

2024-10-07T10:34+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Четырнадцать пакетов антироссийских рестрикций стали главным достижением главы евродипломатии Жозепа Борреля, о чем он рассказал в интервью испанскому изданию 20 minutos.Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что на своей должности он предпринял важнейшие шаги для того, чтобы сделать из Евросоюза "геополитического игрока", в то время как он являлся только коммерческим. "Мы приняли 14 пакетов санкций (против России)", - сказал Боррель, когда его попросили выделить "важные шаги". Глава дипломатии ЕС также указал на оказание финансовой помощи Украине. Ранее газета Politico писала, что Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели. Осенью текущего года Боррель покидает пост главы европейской дипломатии, на его пост выбрана экс-премьер Эстонии Кая Каллас. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.

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россия, ес, жозеп боррель