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Песков назвал публикацию WSJ о встрече Бута с хуситами фейком - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал публикацию WSJ о встрече Бута с хуситами фейком
Песков назвал публикацию WSJ о встрече Бута с хуситами фейком - 07.10.2024, ПРАЙМ
Песков назвал публикацию WSJ о встрече Бута с хуситами фейком
Кремль склонен расценивать публикацию The Wall Street Journal о том, что россиянин Виктор Бут якобы встречался с хуситами для обсуждения поставок оружия, как... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T12:10+0300
2024-10-07T12:14+0300
политика
россия
дмитрий песков
кремль
виктор бут
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Кремль склонен расценивать публикацию The Wall Street Journal о том, что россиянин Виктор Бут якобы встречался с хуситами для обсуждения поставок оружия, как фейк или информационную атаку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало данные о том, что предприниматель Виктор Бут, осужденный в 2012 году в США на 25 лет тюремного заключения за незаконную торговлю оружием, после возвращения в Россию в рамках обмена вернулся к торговле оружием. Кроме того, он участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия."Материал этот видели, но скорее мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников", - отметил пресс-секретарь главы государства.В американском издании также отметили, что представители Хуситов обсуждали поставки боеприпасов, включая противотанковые ракеты "Корнет" и зенитное оружие, сообщил источник. МИД России в свою очередь назвал обвинения в продаже оружия хуситам "абсурдными".В декабре 2022 года Бут был обменян на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер. После возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР и был избран в законодательное собрание Ульяновской области.
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россия, дмитрий песков, кремль, виктор бут
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Кремль, Виктор Бут
12:10 07.10.2024 (обновлено: 12:14 07.10.2024)
 
Песков назвал публикацию WSJ о встрече Бута с хуситами фейком

В Кремле назвали публикацию WSJ о встрече Бута с хуситами фейком

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Кремль склонен расценивать публикацию The Wall Street Journal о том, что россиянин Виктор Бут якобы встречался с хуситами для обсуждения поставок оружия, как фейк или информационную атаку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало данные о том, что предприниматель Виктор Бут, осужденный в 2012 году в США на 25 лет тюремного заключения за незаконную торговлю оружием, после возвращения в Россию в рамках обмена вернулся к торговле оружием. Кроме того, он участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия.
"Материал этот видели, но скорее мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников", - отметил пресс-секретарь главы государства.
В американском издании также отметили, что представители Хуситов обсуждали поставки боеприпасов, включая противотанковые ракеты "Корнет" и зенитное оружие, сообщил источник. МИД России в свою очередь назвал обвинения в продаже оружия хуситам "абсурдными".
В декабре 2022 года Бут был обменян на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер. После возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР и был избран в законодательное собрание Ульяновской области.
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