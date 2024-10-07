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Песков назвал публикацию WSJ о встрече Бута с хуситами фейком

Песков назвал публикацию WSJ о встрече Бута с хуситами фейком - 07.10.2024, ПРАЙМ

Песков назвал публикацию WSJ о встрече Бута с хуситами фейком

Кремль склонен расценивать публикацию The Wall Street Journal о том, что россиянин Виктор Бут якобы встречался с хуситами для обсуждения поставок оружия, как... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T12:10+0300

2024-10-07T12:10+0300

2024-10-07T12:14+0300

политика

россия

дмитрий песков

кремль

виктор бут

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Кремль склонен расценивать публикацию The Wall Street Journal о том, что россиянин Виктор Бут якобы встречался с хуситами для обсуждения поставок оружия, как фейк или информационную атаку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало данные о том, что предприниматель Виктор Бут, осужденный в 2012 году в США на 25 лет тюремного заключения за незаконную торговлю оружием, после возвращения в Россию в рамках обмена вернулся к торговле оружием. Кроме того, он участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия."Материал этот видели, но скорее мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников", - отметил пресс-секретарь главы государства.В американском издании также отметили, что представители Хуситов обсуждали поставки боеприпасов, включая противотанковые ракеты "Корнет" и зенитное оружие, сообщил источник. МИД России в свою очередь назвал обвинения в продаже оружия хуситам "абсурдными".В декабре 2022 года Бут был обменян на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер. После возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР и был избран в законодательное собрание Ульяновской области.

https://1prime.ru/20221210/839127679.html

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россия, дмитрий песков, кремль, виктор бут