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Матвиенко оценила параметры бюджета на ближайшие три года - 07.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Матвиенко оценила параметры бюджета на ближайшие три года
Матвиенко оценила параметры бюджета на ближайшие три года - 07.10.2024, ПРАЙМ
Матвиенко оценила параметры бюджета на ближайшие три года
Федеральный бюджет на предстоящие три года будет более объемный и амбициозный, чем обычно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T18:10+0300
2024-10-07T18:11+0300
экономика
валентина матвиенко
бюджет
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Федеральный бюджет на предстоящие три года будет более объемный и амбициозный, чем обычно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Нынешний "бюджетный пакет" более объёмный и амбициозный, чем обычно. В следующем году прогнозируется рост доходов до более чем 40 триллионов рублей, на четыре триллиона больше по сравнению с 2024 годом. Расходы при этом составят порядка 41,5 триллиона рублей", - сказала спикер в ходе парламентских слушаний: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". По ее словам, со следующего года запускаются новые национальные проекты. В бюджете заложены значительные средства на их реализацию – на шестилетнем горизонте более 40 триллионов рублей. По сравнению с действующими нацпроектами федеральное финансирование увеличено практически в два раза. "Сегодня важно обеспечить их реализуемость с использованием отечественных технологий, оборудования и материалов – в соответствии с поручениями главы государства", - подчеркнула законодатель. Помимо мощного социального блока планируется запуск проекта в области технологий, добавила она. "Важно, что на технологическое лидерство в ближайшую трёхлетку также предусмотрено порядка шести триллионов рублей", - заключила Матвиенко. "Сейчас такое время, когда копейка рубль бережет", - сказала политик. При этом она отметила, что бывает и соперничество между главами регионов, когда "один губернатор хочет выглядеть круче другого". Особенно там, где речь идет о строительстве спортивных объектов. "Не буду называть один регион, но там зачем-то построили вторые "Лужники" — это не нужно, затраты огромные, содержание стоит огромных средств", - сказала политик. Она напомнила, что запланировано ежегодно выделять порядка 28 миллиардов рублей на поддержку спорта, и эти деньги будут распределять между регионами. "Нам надо уходить от практики "мегастроек". Кому-то хочется, но когда будем жить лучше, тогда и будем так строить. А сейчас давайте за те деньги, которые есть, максимально обеспечивать доступ людей к спорту. Это касается и других сфер, не только спортивной", - добавила спикер. Матвиенко рассказала, что, когда была губернатором Санкт-Петербурга, было построено 550 пришкольных многофункциональных стадионов, и жизнь в этих районах изменилась. "С утра до ночи с освещением можно играть в футбол, волейбол, баскетбол. А каждый такой стадион стоил всего 5 миллионов рублей", - заключила сенатор.
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валентина матвиенко, бюджет
Экономика, Валентина Матвиенко, бюджет
18:10 07.10.2024 (обновлено: 18:11 07.10.2024)
 
Матвиенко оценила параметры бюджета на ближайшие три года

Матвиенко: бюджет на ближайшие три года - более амбициозный, чем обычно

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Федеральный бюджет на предстоящие три года будет более объемный и амбициозный, чем обычно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Нынешний "бюджетный пакет" более объёмный и амбициозный, чем обычно. В следующем году прогнозируется рост доходов до более чем 40 триллионов рублей, на четыре триллиона больше по сравнению с 2024 годом. Расходы при этом составят порядка 41,5 триллиона рублей", - сказала спикер в ходе парламентских слушаний: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
По ее словам, со следующего года запускаются новые национальные проекты. В бюджете заложены значительные средства на их реализацию – на шестилетнем горизонте более 40 триллионов рублей. По сравнению с действующими нацпроектами федеральное финансирование увеличено практически в два раза.
"Сегодня важно обеспечить их реализуемость с использованием отечественных технологий, оборудования и материалов – в соответствии с поручениями главы государства", - подчеркнула законодатель.
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Помимо мощного социального блока планируется запуск проекта в области технологий, добавила она. "Важно, что на технологическое лидерство в ближайшую трёхлетку также предусмотрено порядка шести триллионов рублей", - заключила Матвиенко.
"Сейчас такое время, когда копейка рубль бережет", - сказала политик. При этом она отметила, что бывает и соперничество между главами регионов, когда "один губернатор хочет выглядеть круче другого". Особенно там, где речь идет о строительстве спортивных объектов.
"Не буду называть один регион, но там зачем-то построили вторые "Лужники" — это не нужно, затраты огромные, содержание стоит огромных средств", - сказала политик.
Она напомнила, что запланировано ежегодно выделять порядка 28 миллиардов рублей на поддержку спорта, и эти деньги будут распределять между регионами.
"Нам надо уходить от практики "мегастроек". Кому-то хочется, но когда будем жить лучше, тогда и будем так строить. А сейчас давайте за те деньги, которые есть, максимально обеспечивать доступ людей к спорту. Это касается и других сфер, не только спортивной", - добавила спикер.
Матвиенко рассказала, что, когда была губернатором Санкт-Петербурга, было построено 550 пришкольных многофункциональных стадионов, и жизнь в этих районах изменилась. "С утра до ночи с освещением можно играть в футбол, волейбол, баскетбол. А каждый такой стадион стоил всего 5 миллионов рублей", - заключила сенатор.
 
ЭкономикаВалентина Матвиенкобюджет
 
 
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