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Доллар подешевел к мировым валютам после роста на прошлой неделе - 07.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241007/dollar-852037441.html
Доллар подешевел к мировым валютам после роста на прошлой неделе
Доллар подешевел к мировым валютам после роста на прошлой неделе - 07.10.2024, ПРАЙМ
Доллар подешевел к мировым валютам после роста на прошлой неделе
Стоимость доллара снижается к мировым валютам в понедельник вечером после роста по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T17:33+0300
2024-10-07T17:34+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к мировым валютам в понедельник вечером после роста по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.25 мск курс евро к доллару рос до 1,0978 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0976 доллара, курс доллара к иене опускался до 148,13 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,71 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 102,42 пункта. По итогам предыдущей недели американская валюта подорожала к евро на 1,7%, к иене - на 4,6%, а индекс доллара вырос на 2,1%. В конце недели трейдеры оценивали данные по занятости в США, которые оказались лучше прогнозов. В четверг будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 2,3% с 2,5% месяцем ранее. Данные могут оказать значительное влияние на ожидания дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME Group, сейчас 84% аналитиков ждут в ноябре понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75%, в то время как остальные 16% прогнозируют ее сохранение на уровне 4,75-5%.
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доллар, фрс
Экономика, доллар, ФРС
17:33 07.10.2024 (обновлено: 17:34 07.10.2024)
 
Доллар подешевел к мировым валютам после роста на прошлой неделе

Стоимость доллара снизилась к мировым валютам после роста на прошлой неделе

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к мировым валютам в понедельник вечером после роста по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.25 мск курс евро к доллару рос до 1,0978 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0976 доллара, курс доллара к иене опускался до 148,13 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,71 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 102,42 пункта.
По итогам предыдущей недели американская валюта подорожала к евро на 1,7%, к иене - на 4,6%, а индекс доллара вырос на 2,1%. В конце недели трейдеры оценивали данные по занятости в США, которые оказались лучше прогнозов.
В четверг будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 2,3% с 2,5% месяцем ранее.
Данные могут оказать значительное влияние на ожидания дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME Group, сейчас 84% аналитиков ждут в ноябре понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75%, в то время как остальные 16% прогнозируют ее сохранение на уровне 4,75-5%.
 
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