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"Чрезвычайно жадная!" В Польше обвиняют фон дер Ляйен во всех грехах - 07.10.2024, ПРАЙМ
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"Чрезвычайно жадная!" В Польше обвиняют фон дер Ляйен во всех грехах
"Чрезвычайно жадная!" В Польше обвиняют фон дер Ляйен во всех грехах - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Чрезвычайно жадная!" В Польше обвиняют фон дер Ляйен во всех грехах
Экс-евродепутат от Польши Рышард Легутко в эфире телеканала Republika TV подверг жесткой критике главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за жадность к власти и стремление | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T16:33+0300
2024-10-07T16:35+0300
политика
польша
урсула фон дер ляйен
критика
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Экс-евродепутат от Польши Рышард Легутко в эфире телеканала Republika TV подверг жесткой критике главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за жадность к власти и стремление контролировать польских еврокомиссаров.Триггером для выпада в адрес главы Еврокомиссии стало назначение на пост комиссара Евросоюза по бюджету Петра Серафина, который считается близким соратником премьер-министра Польши Дональда Туска. Как оказалось, вновь назначенный комиссаром Серафин не получит вместе с должность автономию действий, поскольку фон дер Ляйен решила сформировать специальный руководящий комитет для этого поста.Как заявил экс-евродепутат, "если бы аналогичная сделка была предложена французам или испанцам, об этом не было бы и речи", а фон дер Ляйен, создавая специальный комитет, тем самым просто ставит гражданина Польши на место.""Вы отдаете портфель польскому политику и одновременно отнимаете у него власть над бюджетом. Это финансовый шантаж", — резко заявил экс-евродепутат, после чего добавил, что поведение главы Еврокомиссии — очередной шаг в построении европейской сверхдержавы."Все это будет решать сама фон дер Ляйен, - сказал Легутко. - Мы уже видели, что она чрезвычайно жадна к власти, и именно поэтому левые выбрали ее еще на пять лет, хотя все понимают, что она некомпетентна и неумела как управленец".
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польша, урсула фон дер ляйен, критика
Политика, Польша, Урсула фон дер Ляйен, критика
16:33 07.10.2024 (обновлено: 16:35 07.10.2024)
 
"Чрезвычайно жадная!" В Польше обвиняют фон дер Ляйен во всех грехах

В Польше жестко раскритиковали фон дер Ляйен за жадность к власти

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Экс-евродепутат от Польши Рышард Легутко в эфире телеканала Republika TV подверг жесткой критике главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за жадность к власти и стремление контролировать польских еврокомиссаров.
Триггером для выпада в адрес главы Еврокомиссии стало назначение на пост комиссара Евросоюза по бюджету Петра Серафина, который считается близким соратником премьер-министра Польши Дональда Туска. Как оказалось, вновь назначенный комиссаром Серафин не получит вместе с должность автономию действий, поскольку фон дер Ляйен решила сформировать специальный руководящий комитет для этого поста.
Как заявил экс-евродепутат, "если бы аналогичная сделка была предложена французам или испанцам, об этом не было бы и речи", а фон дер Ляйен, создавая специальный комитет, тем самым просто ставит гражданина Польши на место.
""Вы отдаете портфель польскому политику и одновременно отнимаете у него власть над бюджетом. Это финансовый шантаж", — резко заявил экс-евродепутат, после чего добавил, что поведение главы Еврокомиссии — очередной шаг в построении европейской сверхдержавы.
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"Все это будет решать сама фон дер Ляйен, - сказал Легутко. - Мы уже видели, что она чрезвычайно жадна к власти, и именно поэтому левые выбрали ее еще на пять лет, хотя все понимают, что она некомпетентна и неумела как управленец".
 
ПолитикаПольшаУрсула фон дер Ляйенкритика
 
 
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