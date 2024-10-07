https://1prime.ru/20241007/ek-852035769.html
"Чрезвычайно жадная!" В Польше обвиняют фон дер Ляйен во всех грехах
"Чрезвычайно жадная!" В Польше обвиняют фон дер Ляйен во всех грехах - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Чрезвычайно жадная!" В Польше обвиняют фон дер Ляйен во всех грехах
Экс-евродепутат от Польши Рышард Легутко в эфире телеканала Republika TV подверг жесткой критике главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за жадность к власти и стремление | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T16:33+0300
2024-10-07T16:33+0300
2024-10-07T16:35+0300
политика
польша
урсула фон дер ляйен
критика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965666_0:17:870:506_1920x0_80_0_0_06de0c35f010f3dad38c75e0b41c8aed.jpg
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Экс-евродепутат от Польши Рышард Легутко в эфире телеканала Republika TV подверг жесткой критике главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за жадность к власти и стремление контролировать польских еврокомиссаров.Триггером для выпада в адрес главы Еврокомиссии стало назначение на пост комиссара Евросоюза по бюджету Петра Серафина, который считается близким соратником премьер-министра Польши Дональда Туска. Как оказалось, вновь назначенный комиссаром Серафин не получит вместе с должность автономию действий, поскольку фон дер Ляйен решила сформировать специальный руководящий комитет для этого поста.Как заявил экс-евродепутат, "если бы аналогичная сделка была предложена французам или испанцам, об этом не было бы и речи", а фон дер Ляйен, создавая специальный комитет, тем самым просто ставит гражданина Польши на место.""Вы отдаете портфель польскому политику и одновременно отнимаете у него власть над бюджетом. Это финансовый шантаж", — резко заявил экс-евродепутат, после чего добавил, что поведение главы Еврокомиссии — очередной шаг в построении европейской сверхдержавы."Все это будет решать сама фон дер Ляйен, - сказал Легутко. - Мы уже видели, что она чрезвычайно жадна к власти, и именно поэтому левые выбрали ее еще на пять лет, хотя все понимают, что она некомпетентна и неумела как управленец".
https://1prime.ru/20240917/ursula-851626310.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965666_0:0:848:636_1920x0_80_0_0_1a934467dde95941f7e18df46aad8ed0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, урсула фон дер ляйен, критика
Политика, Польша, Урсула фон дер Ляйен, критика
"Чрезвычайно жадная!" В Польше обвиняют фон дер Ляйен во всех грехах
В Польше жестко раскритиковали фон дер Ляйен за жадность к власти
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ.
Экс-евродепутат от Польши Рышард Легутко в эфире телеканала Republika TV
подверг жесткой критике главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за жадность к власти и стремление контролировать польских еврокомиссаров.
Триггером для выпада в адрес главы Еврокомиссии стало назначение на пост комиссара Евросоюза по бюджету Петра Серафина, который считается близким соратником премьер-министра Польши Дональда Туска. Как оказалось, вновь назначенный комиссаром Серафин не получит вместе с должность автономию действий, поскольку фон дер Ляйен решила сформировать специальный руководящий комитет для этого поста.
Как заявил экс-евродепутат, "если бы аналогичная сделка была предложена французам или испанцам, об этом не было бы и речи", а фон дер Ляйен, создавая специальный комитет, тем самым просто ставит гражданина Польши на место.
""Вы отдаете портфель польскому политику и одновременно отнимаете у него власть над бюджетом. Это финансовый шантаж", — резко заявил экс-евродепутат, после чего добавил, что поведение главы Еврокомиссии — очередной шаг в построении европейской сверхдержавы.
"Безобразие". На Фон дер Ляйен обрушились в Европарламенте
"Все это будет решать сама фон дер Ляйен, - сказал Легутко. - Мы уже видели, что она чрезвычайно жадна к власти, и именно поэтому левые выбрали ее еще на пять лет, хотя все понимают, что она некомпетентна и неумела как управленец".