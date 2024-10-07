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На Украине заявили о возобновлении экспорта электроэнергии - 07.10.2024, ПРАЙМ
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На Украине заявили о возобновлении экспорта электроэнергии
На Украине заявили о возобновлении экспорта электроэнергии - 07.10.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о возобновлении экспорта электроэнергии
Украина возобновила поставки электроэнергии за рубеж. Об этом на своем сайте сообщил украинский Центр экономической стратегии. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T21:01+0300
2024-10-07T21:02+0300
энергетика
украина
электроэнергия
экспорт
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина возобновила поставки электроэнергии за рубеж. Об этом на своем сайте сообщил украинский Центр экономической стратегии. По данным Центра, "в октябре чистый экспорт электроэнергии стал положительным: Украина экспортирует электроэнергии больше, чем импортирует".Возобновление экспортных поставок, как утверждается, стало возможным после ремонта энергоблока одной из АЭС, а также благодаря сокращению внутреннего потребления и отсутствию массированных ударов по энергетической инфраструктуре.В июне нынешнего года глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщал, что Украина лишилась половины энергомощностей, а оставшихся мощностей и импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит и пережить зиму.
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украина, электроэнергия, экспорт
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия, экспорт
21:01 07.10.2024 (обновлено: 21:02 07.10.2024)
 
На Украине заявили о возобновлении экспорта электроэнергии

Центр экономической стратегии: Украина возобновила экспорт электроэнергии

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина возобновила поставки электроэнергии за рубеж. Об этом на своем сайте сообщил украинский Центр экономической стратегии.
По данным Центра, "в октябре чистый экспорт электроэнергии стал положительным: Украина экспортирует электроэнергии больше, чем импортирует".
Возобновление экспортных поставок, как утверждается, стало возможным после ремонта энергоблока одной из АЭС, а также благодаря сокращению внутреннего потребления и отсутствию массированных ударов по энергетической инфраструктуре.
Киев, Украина
США выделяет Украине средства на восстановление энергетики
2 октября, 21:32
В июне нынешнего года глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщал, что Украина лишилась половины энергомощностей, а оставшихся мощностей и импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит и пережить зиму.
 
ЭнергетикаУКРАИНАэлектроэнергияэкспорт
 
 
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