https://1prime.ru/20241007/elektroenergiya-852039509.html

На Украине заявили о возобновлении экспорта электроэнергии

На Украине заявили о возобновлении экспорта электроэнергии - 07.10.2024, ПРАЙМ

На Украине заявили о возобновлении экспорта электроэнергии

Украина возобновила поставки электроэнергии за рубеж. Об этом на своем сайте сообщил украинский Центр экономической стратегии. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T21:01+0300

2024-10-07T21:01+0300

2024-10-07T21:02+0300

энергетика

украина

электроэнергия

экспорт

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украина возобновила поставки электроэнергии за рубеж. Об этом на своем сайте сообщил украинский Центр экономической стратегии. По данным Центра, "в октябре чистый экспорт электроэнергии стал положительным: Украина экспортирует электроэнергии больше, чем импортирует".Возобновление экспортных поставок, как утверждается, стало возможным после ремонта энергоблока одной из АЭС, а также благодаря сокращению внутреннего потребления и отсутствию массированных ударов по энергетической инфраструктуре.В июне нынешнего года глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщал, что Украина лишилась половины энергомощностей, а оставшихся мощностей и импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит и пережить зиму.

https://1prime.ru/20241002/ukraina-851930173.html

украина

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украина, электроэнергия, экспорт