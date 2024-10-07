https://1prime.ru/20241007/energopotreblenie-852040190.html
Минэнерго сообщило, как вырастет энергопотребление в отопительном сезоне
Минэнерго сообщило, как вырастет энергопотребление в отопительном сезоне - 07.10.2024, ПРАЙМ
Минэнерго сообщило, как вырастет энергопотребление в отопительном сезоне
Энергопотребление в РФ выросло с начала года на 4%, рост потребления электроэнергии в отопительном сезоне 2024-2025 годов составит 3,3% по сравнению с... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T21:31+0300
2024-10-07T21:31+0300
2024-10-07T21:31+0300
энергетика
минэнерго рф
энергопотребление в россии
отопительный сезон
https://cdnn.1prime.ru/img/77101/37/771013763_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_5eade7943fdd32baab92e320eeacd059.jpg
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Энергопотребление в РФ выросло с начала года на 4%, рост потребления электроэнергии в отопительном сезоне 2024-2025 годов составит 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Минэнерго. Министр энергетики Сергей Цивилев провел Всероссийское совещание "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2024-2025 годов". В совещании приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, руководители энергетических компаний и главы регионов. "Подготовка к осенне-зимнему периоду проходит на фоне роста энергопотребления, с начала года составившего 4%. При этом в ОЗП 2024-2025 года энергопотребление в России вырастет на 3,3% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года", - говорится в сообщении министерства по итогам совещания. Сейчас программы повышения надёжности электросетевого комплекса субъектов РФ реализуются в девяти регионах, а со следующего года дополнительно планируются ещё в четырех. Уточняется, что общий объём средств на их выполнение в 2025–2027 годах составит более 47 миллиардов рублей. Цивилев в ходе совещания дал ряд поручений. Системообразующим территориальным сетевым организациям (СТСО) – подготовить планы по предотвращению и ликвидации аварий в случае их возникновения. Региональным штабам – актуализировать планы реагирования на внештатные ситуации. Энергокомпаниям – обеспечить постоянный контроль состояния оборудования в период роста нагрузки на энергосистему, сформировать аварийные бригады круглосуточного реагирования. В рамках отдельного поручения министра энергетические компании совместно с Минэнерго должны обеспечить снижение рисков нарушения энергоснабжения в соответствии с "картами рисков", которые разработаны и утверждены в каждом субъекте РФ. "Кроме того, необходимо обеспечить выявление потребителей, по которым на энергодефицитных территориях будет введён временный запрет на осуществление майнинговой деятельности", – указал министр. Также в завершении совещания он поручил провести Всероссийскую тренировку по ликвидации нарушений во время прохождения ОЗП.
https://1prime.ru/20240927/ekonomika-851835737.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77101/37/771013763_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_d7dd14db552c04f7d02b1d21ad8ee28b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минэнерго рф, энергопотребление в россии, отопительный сезон
Энергетика, Минэнерго РФ, энергопотребление в России, отопительный сезон
Минэнерго сообщило, как вырастет энергопотребление в отопительном сезоне
Минэнерго: энергопотребление в отопительном сезоне 2024-2025 гг вырастет на 3,3%
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Энергопотребление в РФ выросло с начала года на 4%, рост потребления электроэнергии в отопительном сезоне 2024-2025 годов составит 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Минэнерго.
Министр энергетики Сергей Цивилев провел Всероссийское совещание "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2024-2025 годов". В совещании приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, руководители энергетических компаний и главы регионов.
"Подготовка к осенне-зимнему периоду проходит на фоне роста энергопотребления, с начала года составившего 4%. При этом в ОЗП 2024-2025 года энергопотребление в России вырастет на 3,3% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года", - говорится в сообщении министерства по итогам совещания.
Сейчас программы повышения надёжности электросетевого комплекса субъектов РФ реализуются в девяти регионах, а со следующего года дополнительно планируются ещё в четырех. Уточняется, что общий объём средств на их выполнение в 2025–2027 годах составит более 47 миллиардов рублей.
В Минэнерго призвали не идти по пути Запада к "светлому зеленому будущему"
Цивилев в ходе совещания дал ряд поручений. Системообразующим территориальным сетевым организациям (СТСО) – подготовить планы по предотвращению и ликвидации аварий в случае их возникновения. Региональным штабам – актуализировать планы реагирования на внештатные ситуации. Энергокомпаниям – обеспечить постоянный контроль состояния оборудования в период роста нагрузки на энергосистему, сформировать аварийные бригады круглосуточного реагирования.
В рамках отдельного поручения министра энергетические компании совместно с Минэнерго должны обеспечить снижение рисков нарушения энергоснабжения в соответствии с "картами рисков", которые разработаны и утверждены в каждом субъекте РФ.
"Кроме того, необходимо обеспечить выявление потребителей, по которым на энергодефицитных территориях будет введён временный запрет на осуществление майнинговой деятельности", – указал министр.
Также в завершении совещания он поручил провести Всероссийскую тренировку по ликвидации нарушений во время прохождения ОЗП.