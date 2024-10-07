https://1prime.ru/20241007/energopotreblenie-852040190.html

Минэнерго сообщило, как вырастет энергопотребление в отопительном сезоне

Минэнерго сообщило, как вырастет энергопотребление в отопительном сезоне - 07.10.2024, ПРАЙМ

Минэнерго сообщило, как вырастет энергопотребление в отопительном сезоне

Энергопотребление в РФ выросло с начала года на 4%, рост потребления электроэнергии в отопительном сезоне 2024-2025 годов составит 3,3% по сравнению с... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T21:31+0300

2024-10-07T21:31+0300

2024-10-07T21:31+0300

энергетика

минэнерго рф

энергопотребление в россии

отопительный сезон

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Энергопотребление в РФ выросло с начала года на 4%, рост потребления электроэнергии в отопительном сезоне 2024-2025 годов составит 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Минэнерго. Министр энергетики Сергей Цивилев провел Всероссийское совещание "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2024-2025 годов". В совещании приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, руководители энергетических компаний и главы регионов. "Подготовка к осенне-зимнему периоду проходит на фоне роста энергопотребления, с начала года составившего 4%. При этом в ОЗП 2024-2025 года энергопотребление в России вырастет на 3,3% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года", - говорится в сообщении министерства по итогам совещания. Сейчас программы повышения надёжности электросетевого комплекса субъектов РФ реализуются в девяти регионах, а со следующего года дополнительно планируются ещё в четырех. Уточняется, что общий объём средств на их выполнение в 2025–2027 годах составит более 47 миллиардов рублей. Цивилев в ходе совещания дал ряд поручений. Системообразующим территориальным сетевым организациям (СТСО) – подготовить планы по предотвращению и ликвидации аварий в случае их возникновения. Региональным штабам – актуализировать планы реагирования на внештатные ситуации. Энергокомпаниям – обеспечить постоянный контроль состояния оборудования в период роста нагрузки на энергосистему, сформировать аварийные бригады круглосуточного реагирования. В рамках отдельного поручения министра энергетические компании совместно с Минэнерго должны обеспечить снижение рисков нарушения энергоснабжения в соответствии с "картами рисков", которые разработаны и утверждены в каждом субъекте РФ. "Кроме того, необходимо обеспечить выявление потребителей, по которым на энергодефицитных территориях будет введён временный запрет на осуществление майнинговой деятельности", – указал министр. Также в завершении совещания он поручил провести Всероссийскую тренировку по ликвидации нарушений во время прохождения ОЗП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минэнерго рф, энергопотребление в россии, отопительный сезон