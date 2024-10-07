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Раскрыто, когда ЕС утвердит новый режим санкций против России - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, когда ЕС утвердит новый режим санкций против России
Раскрыто, когда ЕС утвердит новый режим санкций против России - 07.10.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, когда ЕС утвердит новый режим санкций против России
Совет Европейского союза планирует на этой неделе утвердить на министерском уровне новый режим антироссийских санкций. Об этом РИА Новости рассказал... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T14:08+0300
2024-10-07T14:16+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт – ПРАЙМ. Совет Европейского союза планирует на этой неделе утвердить на министерском уровне новый режим антироссийских санкций. Об этом РИА Новости рассказал высокопоставленный европейский источник.Отмечается, что подобные меры будут введены на фоне якобы "дестабилизирующую активность за рубежом". Утверждение запланировано на вторник, 8 октября.Ранее сообщалось, что на текущий момент определены рамки санкций, которые конкретизируют критерии для внесения физических лиц и организаций в санкционные списки. Позже ЕК и страны-члены смогут составить списки фигурантов для рестрикций.После начала специальной военной операции России на Украине Запад усилил давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.В свою очередь, президент России Владимир Путин говорил, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
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россия, ес, санкции против рф
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
14:08 07.10.2024 (обновлено: 14:16 07.10.2024)
 
Раскрыто, когда ЕС утвердит новый режим санкций против России

Совет Евросоюза утвердит новый режим санкций против России 8 октября

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт – ПРАЙМ. Совет Европейского союза планирует на этой неделе утвердить на министерском уровне новый режим антироссийских санкций. Об этом РИА Новости рассказал высокопоставленный европейский источник.
Отмечается, что подобные меры будут введены на фоне якобы "дестабилизирующую активность за рубежом". Утверждение запланировано на вторник, 8 октября.
Ранее сообщалось, что на текущий момент определены рамки санкций, которые конкретизируют критерии для внесения физических лиц и организаций в санкционные списки. Позже ЕК и страны-члены смогут составить списки фигурантов для рестрикций.
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После начала специальной военной операции России на Украине Запад усилил давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
В свою очередь, президент России Владимир Путин говорил, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
 
РОССИЯЕСсанкции против РФ
 
 
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