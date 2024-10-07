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Проблемы нарастают. На Западе бьют тревогу из-за проблем с властью в Европе

Проблемы нарастают. На Западе бьют тревогу из-за проблем с властью в Европе - 07.10.2024, ПРАЙМ

Проблемы нарастают. На Западе бьют тревогу из-за проблем с властью в Европе

Европейские политики ссорятся как дети, а правительства не могут найти общий язык даже по основным вопросам, пишет The Wall Street Journal. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T12:55+0300

2024-10-07T12:55+0300

2024-10-07T12:55+0300

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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Европейские политики ссорятся как дети, а правительства не могут найти общий язык даже по основным вопросам, пишет The Wall Street Journal.Канцлер Олаф Шольц в ходе одной из дискуссий признал правоту избирателя, говорившего о конфликте среди кабинета. Во Франции президент Эммануэль Макрон столкнулся с политическим параличом после выборов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДля Германии характерна политическая фрагментация — в стране семь значимых партий, что затрудняет создание коалиций. Во Франции, по словам автора, ультраправая партия "Национальное объединение" угрожает правительству.Усугубляются проблемы в экономике. Повышение стоимости заимствований и вялый экономический рост увеличивают налоговую нагрузку. В Германии не выполнены обещания по облегчению жилищного кризиса и улучшению инфраструктуры.Политический паралич стал структурной особенностью крупнейших политических систем Европы. Внутренние и внешние потрясения выявили неспособность правительств проводить реальную политику, указывает автор.Что касается конфликт на Украине, то Европа так и не выполнила обещание поставить Киеву миллион снарядов. Запасы Франции, Германии и других стран практически исчерпаны.В то же время некоторые восточноевропейские лидеры, которых либералы обвиняют в авторитаризме, извлекают пользу из складывающейся конъюнктуры. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привлекает иностранные инвестиции. Президент Сербии Александр Вучич помогает Европе в борьбе с мигрантами и предоставляет доступе к запасам лития.На этом фоне политики ЕС не могут договориться по основным вопросам, включая миграцию, конфликт на Украине и экономику. Политическая фрагментация и поляризация затрудняют формирование большинства и проведение реформ. А отсутствие решительных реформ приводит к росту популизма и увеличению налоговой нагрузки, указывает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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