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Фицо предупредил Киев о проблемах в процессе евроинтеграции

Фицо предупредил Киев о проблемах в процессе евроинтеграции - 07.10.2024, ПРАЙМ

Фицо предупредил Киев о проблемах в процессе евроинтеграции

Братислава поддерживает намерение Украины присоединиться к Евросоюзу, однако некоторые страны ЕС будут препятствовать этому процессу, заявил премьер-министр... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T13:35+0300

2024-10-07T13:35+0300

2024-10-07T13:35+0300

политика

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украина

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БРАТИСЛАВА, 7 окт - ПРАЙМ. Братислава поддерживает намерение Украины присоединиться к Евросоюзу, однако некоторые страны ЕС будут препятствовать этому процессу, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Мы вас, безусловно, поддерживаем (в вопросе вступления в ЕС - ред.), мы знаем, насколько это будет полезно не только для вас, но и для нас, если у нас будет еще одна соседняя страна-член Европейского союза", - отметил он.По словам Фицо, Киев может заручиться поддержкой Братиславы в вопросе евроинтеграции. Тем не менее, Украина должна обратить внимание на отличие между заявлениями и конкретными действиями других стран ЕС, чтобы понять, кто относится к этому серьезно.

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