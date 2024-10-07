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Фицо предупредил Киев о проблемах в процессе евроинтеграции
Фицо предупредил Киев о проблемах в процессе евроинтеграции - 07.10.2024, ПРАЙМ
Фицо предупредил Киев о проблемах в процессе евроинтеграции
Братислава поддерживает намерение Украины присоединиться к Евросоюзу, однако некоторые страны ЕС будут препятствовать этому процессу, заявил премьер-министр... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T13:35+0300
2024-10-07T13:35+0300
2024-10-07T13:35+0300
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БРАТИСЛАВА, 7 окт - ПРАЙМ. Братислава поддерживает намерение Украины присоединиться к Евросоюзу, однако некоторые страны ЕС будут препятствовать этому процессу, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Мы вас, безусловно, поддерживаем (в вопросе вступления в ЕС - ред.), мы знаем, насколько это будет полезно не только для вас, но и для нас, если у нас будет еще одна соседняя страна-член Европейского союза", - отметил он.По словам Фицо, Киев может заручиться поддержкой Братиславы в вопросе евроинтеграции. Тем не менее, Украина должна обратить внимание на отличие между заявлениями и конкретными действиями других стран ЕС, чтобы понять, кто относится к этому серьезно.
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Политика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА
Фицо предупредил Киев о проблемах в процессе евроинтеграции
Фицо: ряд стран ЕС могут тормозить процесс вступления Украины в Евросоюз
БРАТИСЛАВА, 7 окт - ПРАЙМ. Братислава поддерживает намерение Украины присоединиться к Евросоюзу, однако некоторые страны ЕС будут препятствовать этому процессу, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Мы вас, безусловно, поддерживаем (в вопросе вступления в ЕС - ред.), мы знаем, насколько это будет полезно не только для вас, но и для нас, если у нас будет еще одна соседняя страна-член Европейского союза", - отметил он.
По словам Фицо, Киев может заручиться поддержкой Братиславы в вопросе евроинтеграции. Тем не менее, Украина должна обратить внимание на отличие между заявлениями и конкретными действиями других стран ЕС, чтобы понять, кто относится к этому серьезно.
Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не затрагивают тему "Северных потоков"