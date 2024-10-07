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"Ракета может разбить фонтан". Фицо предложил ударить по Брюсселю - 07.10.2024, ПРАЙМ
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"Ракета может разбить фонтан". Фицо предложил ударить по Брюсселю
"Ракета может разбить фонтан". Фицо предложил ударить по Брюсселю - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Ракета может разбить фонтан". Фицо предложил ударить по Брюсселю
Словацкий премьер Роберт Фицо подверг критике чиновников Европы, которые призывают дать разрешение Киеву наносить дальнобойным оружием удары по территории... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T20:18+0300
2024-10-07T20:18+0300
политика
роберт фицо
ракетный удар
брюссель
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Словацкий премьер Роберт Фицо подверг критике чиновников Европы, которые призывают дать разрешение Киеву наносить дальнобойным оружием удары по территории России, и предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю. Об этом рассказывается в публикации портала Hlavný Denník.Премьер-министр Словакии отметил "легкость весеннего ветерка", с которой ряд членов Европейского парламента разглагольствуют об ударах дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации. "Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят", — заявил Фицо. Ранее он сообщил, что депутаты от его партии Smer-SD не поддержат в парламенте членство Украины в Североатлантическом альянсе, подчеркнув, что для вступления в НАТО недостаточно поддержки группы людей - для этого необходима ратификация каждой страны.
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роберт фицо, ракетный удар, брюссель
Политика, Роберт Фицо, ракетный удар, Брюссель
20:18 07.10.2024
 
"Ракета может разбить фонтан". Фицо предложил ударить по Брюсселю

Премьер Словакии Фицо предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Словацкий премьер Роберт Фицо подверг критике чиновников Европы, которые призывают дать разрешение Киеву наносить дальнобойным оружием удары по территории России, и предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю. Об этом рассказывается в публикации портала Hlavný Denník.
Премьер-министр Словакии отметил "легкость весеннего ветерка", с которой ряд членов Европейского парламента разглагольствуют об ударах дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации.
"Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят", — заявил Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
Фицо предупредил Киев о проблемах в процессе евроинтеграции
13:35
Ранее он сообщил, что депутаты от его партии Smer-SD не поддержат в парламенте членство Украины в Североатлантическом альянсе, подчеркнув, что для вступления в НАТО недостаточно поддержки группы людей - для этого необходима ратификация каждой страны.
 
ПолитикаРоберт Фицоракетный ударБрюссель
 
 
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