https://1prime.ru/20241007/fitso-852039237.html

"Ракета может разбить фонтан". Фицо предложил ударить по Брюсселю

"Ракета может разбить фонтан". Фицо предложил ударить по Брюсселю - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Ракета может разбить фонтан". Фицо предложил ударить по Брюсселю

Словацкий премьер Роберт Фицо подверг критике чиновников Европы, которые призывают дать разрешение Киеву наносить дальнобойным оружием удары по территории... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T20:18+0300

2024-10-07T20:18+0300

2024-10-07T20:18+0300

политика

роберт фицо

ракетный удар

брюссель

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Словацкий премьер Роберт Фицо подверг критике чиновников Европы, которые призывают дать разрешение Киеву наносить дальнобойным оружием удары по территории России, и предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю. Об этом рассказывается в публикации портала Hlavný Denník.Премьер-министр Словакии отметил "легкость весеннего ветерка", с которой ряд членов Европейского парламента разглагольствуют об ударах дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации. "Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят", — заявил Фицо. Ранее он сообщил, что депутаты от его партии Smer-SD не поддержат в парламенте членство Украины в Североатлантическом альянсе, подчеркнув, что для вступления в НАТО недостаточно поддержки группы людей - для этого необходима ратификация каждой страны.

https://1prime.ru/20241007/fitso-852030912.html

брюссель

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роберт фицо, ракетный удар, брюссель