https://1prime.ru/20241007/gaz-852022468.html

В России оценили ситуацию с ценами на газ в Европе

В России оценили ситуацию с ценами на газ в Европе - 07.10.2024, ПРАЙМ

В России оценили ситуацию с ценами на газ в Европе

В ближайшие несколько лет стоимость "голубого топлива" в Европе не достигнет рекордных показателей 2022 года, но и не упадет до значений ковидного периода. Об... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T08:53+0300

2024-10-07T08:53+0300

2024-10-07T08:58+0300

энергетика

россия

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газ

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В ближайшие несколько лет стоимость "голубого топлива" в Европе не достигнет рекордных показателей 2022 года, но и не упадет до значений ковидного периода. Об этом агентству РИА Новости рассказала директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова.Так, эксперт предположила, что цены на газ в европейском регионе будут находиться в интервале 300-400 долларов за тысячу кубометров. По ее словам, Европа будет испытывать проблемы с газом, однако и население, и промышленники все еще будут в состоянии оплачивать энергоресурс. Упоминается, что в 2-21-2022 годах стоимость газа на европейской бирже была существенно выше, чего не фиксировалось в Европе за всю историю существования газовых хабов. Весной 2022 года цена на газ побила исторический рекорд в 3 892 доллара за тысячу кубометров.

https://1prime.ru/20241006/gaz-852015006.html

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россия, европа, газ