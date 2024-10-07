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Европа нарастила импорт российского трубопроводного газа

Европа нарастила импорт российского трубопроводного газа - 07.10.2024, ПРАЙМ

Европа нарастила импорт российского трубопроводного газа

Согласно данным "Газпрома" и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с января по сентябрь объем поставок российского трубопроводного газа... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T09:33+0300

2024-10-07T09:33+0300

2024-10-07T09:34+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Согласно данным "Газпрома" и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с января по сентябрь объем поставок российского трубопроводного газа в Европу увеличился на 17 процентов, передает газета "Ведомости".Общий объем экспорта топлива за этот период составил 2,7 миллиарда кубометров, причем основную часть газа поставили по газопроводу "Турецкий поток" – объем этих поставок возрос на 27 процентов до 12,2 миллиарда кубометров. Прокачка через Украину увеличилась на семь процентов до 11,5 миллиарда кубометров и осуществлялась только через ГИС "Суджа" в Курской области.Несмотря на высокую заполненность подземных хранилищ газа в Европе (94 процента), европейские страны продолжают закупать российский газ из-за выгодных цен, предлагаемых со стороны России. Согласно эксперту Финансового университета при правительстве Игорю Юшкову, экспортные контракты "Газпрома" предусматривают привязку к спотовым ценам с небольшим отставанием от рыночных цен на 1-7 месяцев.

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