https://1prime.ru/20241007/gaz-852034813.html
На Украине рассказали о перспективах договора о транзите российского газа
На Украине рассказали о перспективах договора о транзите российского газа - 07.10.2024, ПРАЙМ
На Украине рассказали о перспективах договора о транзите российского газа
Власти Украины не намерены продлевать договор с Россией о транзите российского газа через территорию государства. Об этом в социальной сети Х заявил украинский... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T15:53+0300
2024-10-07T15:53+0300
2024-10-07T15:53+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Власти Украины не намерены продлевать договор с Россией о транзите российского газа через территорию государства. Об этом в социальной сети Х заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль."Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Об этом заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - говорится в сообщении премьера. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа" в Курской области. "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в страны ЕС через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.
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россия, украина, газ
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, Газ
На Украине рассказали о перспективах договора о транзите российского газа
Шмыгаль: Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите российского газа
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Власти Украины не намерены продлевать договор с Россией о транзите российского газа через территорию государства. Об этом в социальной сети Х заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Об этом заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - говорится в сообщении премьера.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа" в Курской области. "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в страны ЕС через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.
Названа страна, которая пострадает от отмены транзита газа РФ через Украину