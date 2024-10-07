https://1prime.ru/20241007/gaz-852034813.html

На Украине рассказали о перспективах договора о транзите российского газа

На Украине рассказали о перспективах договора о транзите российского газа - 07.10.2024, ПРАЙМ

На Украине рассказали о перспективах договора о транзите российского газа

Власти Украины не намерены продлевать договор с Россией о транзите российского газа через территорию государства. Об этом в социальной сети Х заявил украинский... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T15:53+0300

2024-10-07T15:53+0300

2024-10-07T15:53+0300

энергетика

россия

украина

газ

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Власти Украины не намерены продлевать договор с Россией о транзите российского газа через территорию государства. Об этом в социальной сети Х заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль."Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Об этом заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - говорится в сообщении премьера. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа" в Курской области. "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в страны ЕС через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.

https://1prime.ru/20241003/gaz-851938988.html

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россия, украина, газ