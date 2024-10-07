https://1prime.ru/20241007/gaz-852039089.html

Биржевые цены на газ в Европе слабо снизились

Биржевые цены на газ в Европе слабо снизились - 07.10.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе слабо снизились

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника незначительно снизились – до 465 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T19:55+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника незначительно снизились – до 465 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 454,9 доллара (-2,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 448,1 доллара (-3,9%). Последние фьючерсы торговались по 465,4 доллара (-0,2%), что стало ценовым максимумом понедельника. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 466,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.

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европа, газ, цены