https://1prime.ru/20241007/globaltrans--852034536.html

Акционеры Globaltrans одобрили выкуп учитываемых в России ГДР

Акционеры Globaltrans одобрили выкуп учитываемых в России ГДР - 07.10.2024, ПРАЙМ

Акционеры Globaltrans одобрили выкуп учитываемых в России ГДР

Акционеры одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans одобрили выкуп у держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР), учитываемые | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T15:39+0300

2024-10-07T15:39+0300

2024-10-07T15:58+0300

россия

globaltrans

расписки

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Акционеры одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans одобрили выкуп у держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР), учитываемые в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и "СПБ банке", по цене 520 рублей за бумагу, сообщил оператор. В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". Компания заявила о планах выкупить у держателей ГДР, учитываемые в НРД и "СПБ банке", по цене 520 рублей за одну бумагу. Оператор созывал на 30 сентября собрание акционеров, но оно не состоялось из-за банка-депозитария и было перенесено на 7 октября 2024 года. "Перенесенное собрание надлежащим образом одобрило все решения... большинством голосов, а именно:.. полностью и безоговорочно одобрить (и, при необходимости, разрешить) приобретение дочерним юридическим лицом... или иным лицом, которое может назначить компания, глобальных депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии и ПАО "СПБ Банк"... по цене 520 рублей за 1 ГДР", - говорится в сообщении. Оператор отмечал ранее, что вынесение вопроса о проведении выкупа ГДР на рассмотрение собрания акционеров является добровольным решением Globaltrans, призванным обеспечить соблюдение лучших международных практик корпоративного управления.Globaltrans сообщает, что на перенесенном собрании присутствовали или были представлены держатели 74 541 192 акций, и, в соответствии с положением устава компании, необходимый кворум был достигнут.Совет директоров компании в свою очередь одобрил, что приобретать ГДР будет структура ООО "ГТИ Финанс". Приобретение будет объявлено 8 октября 2024 года или в иную близкую дату и будет завершено, включая соответствующие расчеты, не позднее 6 ноября или около этой даты.Globaltrans - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ.Структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова - Aqniet Capital LLP – владеет 26,69% Globaltrans, а также заключила соглашение о приобретении еще пакета акций для доведения доли 32,12% оператора. Globaltrans после сообщения в январе о покупке структурой Итемгенова 26,19% акций писал, что, в частности, 56,2% оператора составлял free float, 11,5% - у Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans).

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россия, globaltrans, расписки