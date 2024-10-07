Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры Globaltrans одобрили выкуп учитываемых в России ГДР - 07.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241007/globaltrans--852034536.html
Акционеры Globaltrans одобрили выкуп учитываемых в России ГДР
Акционеры Globaltrans одобрили выкуп учитываемых в России ГДР - 07.10.2024, ПРАЙМ
Акционеры Globaltrans одобрили выкуп учитываемых в России ГДР
Акционеры одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans одобрили выкуп у держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР), учитываемые | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T15:39+0300
2024-10-07T15:58+0300
россия
globaltrans
расписки
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/65/757616516_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_07f94b0f8aa1ea3b9a199fce755c0eef.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Акционеры одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans одобрили выкуп у держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР), учитываемые в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и "СПБ банке", по цене 520 рублей за бумагу, сообщил оператор. В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". Компания заявила о планах выкупить у держателей ГДР, учитываемые в НРД и "СПБ банке", по цене 520 рублей за одну бумагу. Оператор созывал на 30 сентября собрание акционеров, но оно не состоялось из-за банка-депозитария и было перенесено на 7 октября 2024 года. "Перенесенное собрание надлежащим образом одобрило все решения... большинством голосов, а именно:.. полностью и безоговорочно одобрить (и, при необходимости, разрешить) приобретение дочерним юридическим лицом... или иным лицом, которое может назначить компания, глобальных депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии и ПАО "СПБ Банк"... по цене 520 рублей за 1 ГДР", - говорится в сообщении. Оператор отмечал ранее, что вынесение вопроса о проведении выкупа ГДР на рассмотрение собрания акционеров является добровольным решением Globaltrans, призванным обеспечить соблюдение лучших международных практик корпоративного управления.Globaltrans сообщает, что на перенесенном собрании присутствовали или были представлены держатели 74 541 192 акций, и, в соответствии с положением устава компании, необходимый кворум был достигнут.Совет директоров компании в свою очередь одобрил, что приобретать ГДР будет структура ООО "ГТИ Финанс". Приобретение будет объявлено 8 октября 2024 года или в иную близкую дату и будет завершено, включая соответствующие расчеты, не позднее 6 ноября или около этой даты.Globaltrans - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ.Структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова - Aqniet Capital LLP – владеет 26,69% Globaltrans, а также заключила соглашение о приобретении еще пакета акций для доведения доли 32,12% оператора. Globaltrans после сообщения в январе о покупке структурой Итемгенова 26,19% акций писал, что, в частности, 56,2% оператора составлял free float, 11,5% - у Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans).
https://1prime.ru/20240830/mosbirzha-851221611.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/65/757616516_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_b7298808c1630fa82857075b0f32b98c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, globaltrans, расписки
РОССИЯ, Globaltrans, расписки
15:39 07.10.2024 (обновлено: 15:58 07.10.2024)
 
Акционеры Globaltrans одобрили выкуп учитываемых в России ГДР

Акционеры Globaltrans одобрили выкуп учитываемых в России ГДР за 520 рублей

"ММК-транс" будет продан Globaltrans за $300 млн - газета
ММК-транс будет продан Globaltrans за $300 млн - газета
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Акционеры одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans одобрили выкуп у держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР), учитываемые в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и "СПБ банке", по цене 520 рублей за бумагу, сообщил оператор.
В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". Компания заявила о планах выкупить у держателей ГДР, учитываемые в НРД и "СПБ банке", по цене 520 рублей за одну бумагу. Оператор созывал на 30 сентября собрание акционеров, но оно не состоялось из-за банка-депозитария и было перенесено на 7 октября 2024 года.
"Перенесенное собрание надлежащим образом одобрило все решения... большинством голосов, а именно:.. полностью и безоговорочно одобрить (и, при необходимости, разрешить) приобретение дочерним юридическим лицом... или иным лицом, которое может назначить компания, глобальных депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии и ПАО "СПБ Банк"... по цене 520 рублей за 1 ГДР", - говорится в сообщении.
Оператор отмечал ранее, что вынесение вопроса о проведении выкупа ГДР на рассмотрение собрания акционеров является добровольным решением Globaltrans, призванным обеспечить соблюдение лучших международных практик корпоративного управления.
Мосбиржа.
Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций Globaltrans
30 августа, 10:46
Globaltrans сообщает, что на перенесенном собрании присутствовали или были представлены держатели 74 541 192 акций, и, в соответствии с положением устава компании, необходимый кворум был достигнут.
Совет директоров компании в свою очередь одобрил, что приобретать ГДР будет структура ООО "ГТИ Финанс". Приобретение будет объявлено 8 октября 2024 года или в иную близкую дату и будет завершено, включая соответствующие расчеты, не позднее 6 ноября или около этой даты.
Globaltrans - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ.
Структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова - Aqniet Capital LLP – владеет 26,69% Globaltrans, а также заключила соглашение о приобретении еще пакета акций для доведения доли 32,12% оператора. Globaltrans после сообщения в январе о покупке структурой Итемгенова 26,19% акций писал, что, в частности, 56,2% оператора составлял free float, 11,5% - у Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans).
 
РОССИЯGlobaltransрасписки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала