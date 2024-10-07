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Globaltrans подал заявление о делистинге расписок c Московской биржи
Globaltrans подал заявление о делистинге расписок c Московской биржи - 07.10.2024, ПРАЙМ
Globaltrans подал заявление о делистинге расписок c Московской биржи
Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans подал заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) c Московской биржи,... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T17:08+0300
2024-10-07T17:08+0300
2024-10-07T17:08+0300
экономика
россия
мосбиржа
globaltrans
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans подал заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) c Московской биржи, сообщила компания. В середине сентября она сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку. "Globaltrans Investment PLC сообщает, что 7 октября 2024 года компания подала заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок компании c Московской биржи. Заявление о делистинге подано во исполнение решения совета директоров компании от 13 сентября 2024 года, которое ... позволит упорядочить листинговую структуру компании и обеспечить полностью функционирующую единую торговую площадку, на которой будут обращаться ГДР компании", - говорится в сообщении.
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россия, мосбиржа, globaltrans
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, Globaltrans
Globaltrans подал заявление о делистинге расписок c Московской биржи
Оператор Globaltrans подал заявление о делистинге расписок c Московской биржи
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans подал заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) c Московской биржи, сообщила компания.
В середине сентября она сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку.
"Globaltrans Investment PLC сообщает, что 7 октября 2024 года компания подала заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок компании c Московской биржи. Заявление о делистинге подано во исполнение решения совета директоров компании от 13 сентября 2024 года, которое ... позволит упорядочить листинговую структуру компании и обеспечить полностью функционирующую единую торговую площадку, на которой будут обращаться ГДР компании", - говорится в сообщении.