https://1prime.ru/20241007/globaltrans-852036445.html

Globaltrans подал заявление о делистинге расписок c Московской биржи

Globaltrans подал заявление о делистинге расписок c Московской биржи - 07.10.2024, ПРАЙМ

Globaltrans подал заявление о делистинге расписок c Московской биржи

Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans подал заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) c Московской биржи,... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T17:08+0300

2024-10-07T17:08+0300

2024-10-07T17:08+0300

экономика

россия

мосбиржа

globaltrans

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans подал заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) c Московской биржи, сообщила компания. В середине сентября она сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку. "Globaltrans Investment PLC сообщает, что 7 октября 2024 года компания подала заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок компании c Московской биржи. Заявление о делистинге подано во исполнение решения совета директоров компании от 13 сентября 2024 года, которое ... позволит упорядочить листинговую структуру компании и обеспечить полностью функционирующую единую торговую площадку, на которой будут обращаться ГДР компании", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, globaltrans