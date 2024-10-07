https://1prime.ru/20241007/gosdolg-852023492.html

В России рассказали, как вырастет госдолг США при Трампе и Харрис

В России рассказали, как вырастет госдолг США при Трампе и Харрис - 07.10.2024, ПРАЙМ

В России рассказали, как вырастет госдолг США при Трампе и Харрис

Госдолг США, если к власти в стране придет экс-президент Дональд Трамп, может в среднем увеличиться к 2035 году на 7,5 триллиона долларов, что больше чем вдвое... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T09:40+0300

2024-10-07T09:40+0300

2024-10-07T09:40+0300

россия

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдолг США, если к власти в стране придет экс-президент Дональд Трамп, может в среднем увеличиться к 2035 году на 7,5 триллиона долларов, что больше чем вдвое превышает прогнозы в случае избрания на пост главы государства нынешнего вице-президента Камалы Харрис, говорится в анализе беспартийной некоммерческой организации Комитет по ответственному федеральному бюджету. По данным организации, ни один из основных кандидатов на выборах президента США в 2024 году не предложил плана по решению растущей долговой нагрузки. Согласно проведенному анализу, приход к власти как Трампа, так и Харрис, скорее всего, приведет к еще большему увеличению госдолга. "Согласно нашей основной оценке, план вице-президента Харриса увеличит долг на 3,50 триллиона долларов к 2035 году, тогда как план Трампа увеличит долг на 7,50 триллиона долларов", - говорится в сообщении на сайте организации. Как отмечается, при более широком рассмотрении планы Харрис могут либо не иметь существенного воздействия на госдолг или же увеличить его на 8,1 триллиона к 2035 году. В случае с Трампом, госдолг может увеличиться на сумму от 1,45 триллиона до 15,15 триллионов. Как утверждает НКО, следующего президента США ждут значительные финансовые проблемы, включая рекордные уровни задолженностей и большой структурный дефицит. Отмечается, что большой и растущий госдолг США грозит замедлить экономический рост, повысить процентные ставки, ослабить национальную безопасность и увеличить риск возможного фискального кризиса. В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем. Согласно расчетам РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов, Государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов - что на пятую часть больше всей суверенной задолженности России. Госдолг является одной из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://1prime.ru/20241003/dolg-851942262.html

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россия, сша, госдолг