https://1prime.ru/20241007/gosdolg-852023492.html
В России рассказали, как вырастет госдолг США при Трампе и Харрис
В России рассказали, как вырастет госдолг США при Трампе и Харрис - 07.10.2024, ПРАЙМ
В России рассказали, как вырастет госдолг США при Трампе и Харрис
Госдолг США, если к власти в стране придет экс-президент Дональд Трамп, может в среднем увеличиться к 2035 году на 7,5 триллиона долларов, что больше чем вдвое... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T09:40+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдолг США, если к власти в стране придет экс-президент Дональд Трамп, может в среднем увеличиться к 2035 году на 7,5 триллиона долларов, что больше чем вдвое превышает прогнозы в случае избрания на пост главы государства нынешнего вице-президента Камалы Харрис, говорится в анализе беспартийной некоммерческой организации Комитет по ответственному федеральному бюджету. По данным организации, ни один из основных кандидатов на выборах президента США в 2024 году не предложил плана по решению растущей долговой нагрузки. Согласно проведенному анализу, приход к власти как Трампа, так и Харрис, скорее всего, приведет к еще большему увеличению госдолга. "Согласно нашей основной оценке, план вице-президента Харриса увеличит долг на 3,50 триллиона долларов к 2035 году, тогда как план Трампа увеличит долг на 7,50 триллиона долларов", - говорится в сообщении на сайте организации. Как отмечается, при более широком рассмотрении планы Харрис могут либо не иметь существенного воздействия на госдолг или же увеличить его на 8,1 триллиона к 2035 году. В случае с Трампом, госдолг может увеличиться на сумму от 1,45 триллиона до 15,15 триллионов. Как утверждает НКО, следующего президента США ждут значительные финансовые проблемы, включая рекордные уровни задолженностей и большой структурный дефицит. Отмечается, что большой и растущий госдолг США грозит замедлить экономический рост, повысить процентные ставки, ослабить национальную безопасность и увеличить риск возможного фискального кризиса. В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем. Согласно расчетам РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов, Государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов - что на пятую часть больше всей суверенной задолженности России. Госдолг является одной из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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россия, сша, госдолг
В России рассказали, как вырастет госдолг США при Трампе и Харрис
НКО: госдолг США при Трампе вырастет на $7,5 трлн, Харрис - на $3,5 трлн
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдолг США, если к власти в стране придет экс-президент Дональд Трамп, может в среднем увеличиться к 2035 году на 7,5 триллиона долларов, что больше чем вдвое превышает прогнозы в случае избрания на пост главы государства нынешнего вице-президента Камалы Харрис, говорится в анализе беспартийной некоммерческой организации Комитет по ответственному федеральному бюджету.
По данным организации, ни один из основных кандидатов на выборах президента США в 2024 году не предложил плана по решению растущей долговой нагрузки. Согласно проведенному анализу, приход к власти как Трампа, так и Харрис, скорее всего, приведет к еще большему увеличению госдолга.
"Согласно нашей основной оценке, план вице-президента Харриса увеличит долг на 3,50 триллиона долларов к 2035 году, тогда как план Трампа увеличит долг на 7,50 триллиона долларов", - говорится в сообщении на сайте организации.
Как отмечается, при более широком рассмотрении планы Харрис могут либо не иметь существенного воздействия на госдолг или же увеличить его на 8,1 триллиона к 2035 году. В случае с Трампом, госдолг может увеличиться на сумму от 1,45 триллиона до 15,15 триллионов.
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов
Как утверждает НКО, следующего президента США ждут значительные финансовые проблемы, включая рекордные уровни задолженностей и большой структурный дефицит. Отмечается, что большой и растущий госдолг США грозит замедлить экономический рост, повысить процентные ставки, ослабить национальную безопасность и увеличить риск возможного фискального кризиса.
В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
Согласно расчетам РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов, Государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов - что на пятую часть больше всей суверенной задолженности России.
Госдолг является одной из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.