https://1prime.ru/20241007/gosdolg-852032453.html

Эксперт назвал причину давления на российский рынок госдолга

Эксперт назвал причину давления на российский рынок госдолга - 07.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал причину давления на российский рынок госдолга

Российский рынок государственного долга находится под давлением из-за опасения подъема ключевой ставки Центробанка с текущего уровня в 19%, заявил РИА Новости... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T14:26+0300

2024-10-07T14:26+0300

2024-10-07T14:26+0300

россия

госдолг

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский рынок государственного долга находится под давлением из-за опасения подъема ключевой ставки Центробанка с текущего уровня в 19%, заявил РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. Индекс цен гособлигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, ранее в понедельник впервые с марта позапрошлого года опустился ниже психологического и своего первоначального значения в 100 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 13.56 мск индекс снижается на 0,3% и находится на отметке 99,86 пункта. "На рынок госдолга давят опасения подъема ключевой ставки, возможно, цифры по дефициту бюджета на 2024 год также сыграли свою роль. Отдельные эксперты прогнозируют уровень ключевой ставки выше 20% до конца года", - сказал Короев. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября. Минфин России в свою очередь в конце сентября сообщал, что планирует в четвертом квартале текущего года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,4 триллиона рублей по номинальной стоимости. По мнению эксперта, Минфин не окажет существенного давления на рынок своими размещениями до конца года. "Стабилизировать ситуацию может замедление темпов инфляции, инфляционных ожиданий", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20241007/gosdolg-852023492.html

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россия, госдолг