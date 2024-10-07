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Индекс цен гособлигаций России достиг рекорда впервые с марта 2022 года

Индекс цен гособлигаций России достиг рекорда впервые с марта 2022 года - 07.10.2024, ПРАЙМ

Индекс цен гособлигаций России достиг рекорда впервые с марта 2022 года

Индекс цен гособлигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, впервые с марта 2022 года опустился ниже психологического и своего начального значения в... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T12:08+0300

2024-10-07T12:08+0300

2024-10-07T12:08+0300

россия

гособлигации

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индекс цен гособлигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, впервые с марта 2022 года опустился ниже психологического и своего начального значения в 100 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 12.00 мск индекс снижается на 0,17% и находится на отметке 99,99 пункта. Последний раз индекс находился на этих уровнях в марте 2022 года. С 2003 года, когда индекс цен гособлигаций начал рассчитываться, он трижды опускался ниже своего начального значения в 100 пунктов: в период середины 2008 - начала 2009 годов, в конце 2014 - начале 2015 годов и в марте 2022 года.

https://1prime.ru/20241004/rynok-852003039.html

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россия, гособлигации