https://1prime.ru/20241007/gosobligatsii-852028495.html
Индекс цен гособлигаций России достиг рекорда впервые с марта 2022 года
Индекс цен гособлигаций России достиг рекорда впервые с марта 2022 года - 07.10.2024, ПРАЙМ
Индекс цен гособлигаций России достиг рекорда впервые с марта 2022 года
Индекс цен гособлигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, впервые с марта 2022 года опустился ниже психологического и своего начального значения в... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T12:08+0300
2024-10-07T12:08+0300
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россия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индекс цен гособлигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, впервые с марта 2022 года опустился ниже психологического и своего начального значения в 100 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 12.00 мск индекс снижается на 0,17% и находится на отметке 99,99 пункта. Последний раз индекс находился на этих уровнях в марте 2022 года. С 2003 года, когда индекс цен гособлигаций начал рассчитываться, он трижды опускался ниже своего начального значения в 100 пунктов: в период середины 2008 - начала 2009 годов, в конце 2014 - начале 2015 годов и в марте 2022 года.
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россия, гособлигации
Индекс цен гособлигаций России достиг рекорда впервые с марта 2022 года
Индекс цен гособлигаций РФ впервые с марта 2022 г опустился ниже 100 пунктов
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Индекс цен гособлигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, впервые с марта 2022 года опустился ниже психологического и своего начального значения в 100 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 12.00 мск индекс снижается на 0,17% и находится на отметке 99,99 пункта. Последний раз индекс находился на этих уровнях в марте 2022 года.
С 2003 года, когда индекс цен гособлигаций начал рассчитываться, он трижды опускался ниже своего начального значения в 100 пунктов: в период середины 2008 - начала 2009 годов, в конце 2014 - начале 2015 годов и в марте 2022 года.
Российский рынок акций поднялся выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи