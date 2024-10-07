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В России утвердили ГОСТ протокола связи для интернета вещей - 07.10.2024, ПРАЙМ
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В России утвердили ГОСТ протокола связи для интернета вещей
В России утвердили ГОСТ протокола связи для интернета вещей - 07.10.2024, ПРАЙМ
В России утвердили ГОСТ протокола связи для интернета вещей
Росстандарт утвердил ключевой протокол связи для интернета вещей, который стал национальным стандартом, сообщили в Минпромторге РФ. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T10:27+0300
2024-10-07T10:28+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил ключевой протокол связи для интернета вещей, который стал национальным стандартом, сообщили в Минпромторге РФ. "Операторский протокол интернета вещей стал национальным стандартом. По представлению Технического комитета 194 "Кибер-физические системы" Росстандартом утвержден ключевой протокол интернета вещей – NB-IoT (стандарт связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными)", - говорится в сообщении. Новый стандарт обновляет ранее утвержденный ГОСТ Р 59026-2020, в котором были введены базовые параметры технологии NB-IoT. Ранее стандарт включал в себя только сетевую часть – распределение частотных диапазонов для построения сетей интернета вещей – и имел ряд технических пробелов. В новом стандарте предусмотрены детальные рекомендации как для разработчиков устройств, так и операторов связи для интеграции решений в существующую сетевую инфраструктуру NB-IoT. Отмечается, что стандартизация позволит расширить горизонт применения технологии и в будущем обеспечить бесшовный переход между NTN-сетью, работающей над поверхностью Земли, и наземной сетью интернета вещей. В свою очередь ведущим разработчиком стал МТС. Так, был создан экспериментально и научно подтвержден технический документ, в котором отражен опыт внедрения технологии NB-IoT в 82 регионах в России с использованием 57 тысяч базовых станций. А при разработке документа учитывались международные наработки, практики и результаты профильных исследований, проведенных научными сотрудниками МГТУ им. Баумана. По словам вице-президента по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олега Алдошина, новый стандарт будет способствовать развитию технологий умных устройств и формированию экономики данных в стране. ГОСТ позволит создавать современные отечественные решения для сельского и городского хозяйства, промышленности, здравоохранения, энергетики и транспортной инфраструктуры. Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак отметил, что затраты на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия показали рост в 15% по сравнению с предыдущим годом, составив почти 158 миллиардов рублей. Участие государства в развитии стандартизации таких технологий будет способствовать как росту экономики и увеличению ВВП страны, так и увеличению доли технологической составляющей в нем, добавил он.
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россия, гост, интернет
РОССИЯ, ГОСТ, интернет
10:27 07.10.2024 (обновлено: 10:28 07.10.2024)
 
В России утвердили ГОСТ протокола связи для интернета вещей

Росстандарт утвердил ГОСТ протокола связи для интернета вещей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанксерверный блок
серверный блок - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил ключевой протокол связи для интернета вещей, который стал национальным стандартом, сообщили в Минпромторге РФ.
"Операторский протокол интернета вещей стал национальным стандартом. По представлению Технического комитета 194 "Кибер-физические системы" Росстандартом утвержден ключевой протокол интернета вещей – NB-IoT (стандарт связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными)", - говорится в сообщении.
Новый стандарт обновляет ранее утвержденный ГОСТ Р 59026-2020, в котором были введены базовые параметры технологии NB-IoT. Ранее стандарт включал в себя только сетевую часть – распределение частотных диапазонов для построения сетей интернета вещей – и имел ряд технических пробелов. В новом стандарте предусмотрены детальные рекомендации как для разработчиков устройств, так и операторов связи для интеграции решений в существующую сетевую инфраструктуру NB-IoT.
Отмечается, что стандартизация позволит расширить горизонт применения технологии и в будущем обеспечить бесшовный переход между NTN-сетью, работающей над поверхностью Земли, и наземной сетью интернета вещей.
В свою очередь ведущим разработчиком стал МТС. Так, был создан экспериментально и научно подтвержден технический документ, в котором отражен опыт внедрения технологии NB-IoT в 82 регионах в России с использованием 57 тысяч базовых станций. А при разработке документа учитывались международные наработки, практики и результаты профильных исследований, проведенных научными сотрудниками МГТУ им. Баумана.
По словам вице-президента по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олега Алдошина, новый стандарт будет способствовать развитию технологий умных устройств и формированию экономики данных в стране. ГОСТ позволит создавать современные отечественные решения для сельского и городского хозяйства, промышленности, здравоохранения, энергетики и транспортной инфраструктуры.
Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак отметил, что затраты на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия показали рост в 15% по сравнению с предыдущим годом, составив почти 158 миллиардов рублей. Участие государства в развитии стандартизации таких технологий будет способствовать как росту экономики и увеличению ВВП страны, так и увеличению доли технологической составляющей в нем, добавил он.
 
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