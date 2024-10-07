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Гонконгский индекс Hang Seng достиг рекорда за 2,5 года

Гонконгский индекс Hang Seng достиг рекорда за 2,5 года - 07.10.2024, ПРАЙМ

Гонконгский индекс Hang Seng достиг рекорда за 2,5 года

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в заметном плюсе, при этом гонконгский индекс Hang Seng в ходе торгов... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T13:20+0300

2024-10-07T13:20+0300

2024-10-07T13:20+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в заметном плюсе, при этом гонконгский индекс Hang Seng в ходе торгов достиг самого высокого уровня с февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов гонконгской биржи Hang Seng Index вырос на 1,6%, до 23 099,78 пунктов, при этом в процессе поднимался до самой высокой отметкой с февраля 2022 года. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,58%, до 2 610,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%, до 8 205,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 2,05%, до 39 405,5 пункта. Торги в континентальном Китае в понедельник остаются закрытыми в связи с выходными с 1 по 7 октября. На последних пока прошедших торгах, 30 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 8,06%, до 3 336,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 10,93%, до 1 927,48 пункта. Таким образом, весь оптимизм, остающийся после объявленных планов стимулирования экономики и финансов в Китае, вновь сосредоточен на Гонконге, - об этом свидетельствует то, что индекс китайских компаний там, Hang Seng China Enterprises, вырос в понедельник на 2,1%. Также могло способствовать росту индексов в Азии то, что основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу увеличились, в том числе технологический индекс NASDAQ, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,22%. Также иена к доллару за прошлую неделю подешевела на 4,6%, до 148,7 иены за доллар с почти 142,2 иены неделей ранее. В понедельник курс доллара к евро составляет около 148,3 иены за доллар. Это способствует дополнительному номинальному росту японского индекса.

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мир, атр, hang seng, гонконг