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Заботкин отметил важную деталь в достижении низкой инфляции
Заботкин отметил важную деталь в достижении низкой инфляции - 07.10.2024, ПРАЙМ
Заботкин отметил важную деталь в достижении низкой инфляции
Переход к бюджетному правилу в 2017 году был важной составляющей быстрого достижения низкой инфляции впервые за всю современную экономическую историю РФ, заявил | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T14:30+0300
2024-10-07T14:30+0300
2024-10-07T14:31+0300
россия
банк россии
инфляция
алексей заботкин
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Переход к бюджетному правилу в 2017 году был важной составляющей быстрого достижения низкой инфляции впервые за всю современную экономическую историю РФ, заявил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин. В ходе парламентских слушаний в Совете Федерации в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета РФ на ближайшую трехлетку составлен в соответствии с бюджетным правилом, обеспечивается структурный первичный баланс, что позволит сдержать инфляционные процессы и будет стимулировать экономическую динамику. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. Немного позднее с оценкой выступил Заботкин, отметив, что бюджет оказывает значительное влияние как на совокупный спрос, так и через него на инфляцию. "Переход к бюджетному правилу в 2017 году, то, о чем сегодня уже вспоминали, было важной составляющей быстрого достижения нами низкой инфляции впервые за всю современную экономическую историю РФ", - сказал Заботкин. "Высокая инфляция последних лет заведомо очень вредна для экономики и неприемлима для граждан, нам необходимо вернуться как можно быстрее к низкой инфляции в виде 4%, нам удавалось ее удерживать на этом уровне в течение 4 лет - с 2017 по 2020 годы. И очень важно это сделать и вновь", - отметил Заботкин. Как он пояснил, только в этом случае можно будет рассчитывать на возвращение к умеренному уровню процентных ставок для всех заемщиков, добиться укрепления доверия к национальной валюте и обеспечить сохранение покупательной способности сбережений граждан, а также устойчивый рост их реальных доходов.
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россия, банк россии, инфляция, алексей заботкин
РОССИЯ, Банк России, инфляция, Алексей Заботкин
Заботкин отметил важную деталь в достижении низкой инфляции
Заботкин: бюджетное правило сыграло важную роль в достижении низкой инфляции
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Переход к бюджетному правилу в 2017 году был важной составляющей быстрого достижения низкой инфляции впервые за всю современную экономическую историю РФ, заявил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.
В ходе парламентских слушаний в Совете Федерации в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета РФ на ближайшую трехлетку составлен в соответствии с бюджетным правилом, обеспечивается структурный первичный баланс, что позволит сдержать инфляционные процессы и будет стимулировать экономическую динамику.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа.
Немного позднее с оценкой выступил Заботкин, отметив, что бюджет оказывает значительное влияние как на совокупный спрос, так и через него на инфляцию.
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"Переход к бюджетному правилу в 2017 году, то, о чем сегодня уже вспоминали, было важной составляющей быстрого достижения нами низкой инфляции впервые за всю современную экономическую историю РФ", - сказал Заботкин.
"Высокая инфляция последних лет заведомо очень вредна для экономики и неприемлима для граждан, нам необходимо вернуться как можно быстрее к низкой инфляции в виде 4%, нам удавалось ее удерживать на этом уровне в течение 4 лет - с 2017 по 2020 годы. И очень важно это сделать и вновь", - отметил Заботкин.
Как он пояснил, только в этом случае можно будет рассчитывать на возвращение к умеренному уровню процентных ставок для всех заемщиков, добиться укрепления доверия к национальной валюте и обеспечить сохранение покупательной способности сбережений граждан, а также устойчивый рост их реальных доходов.