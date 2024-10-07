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Аксаков рассказал об обсуждении новых программ льготной ипотеки
Аксаков рассказал об обсуждении новых программ льготной ипотеки - 07.10.2024, ПРАЙМ
Аксаков рассказал об обсуждении новых программ льготной ипотеки
Госдума в рамках осенней сессии вместе с экспертами и с представителями Министерства финансов приступит к обсуждению ряда предложений по новым программам... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T05:17+0300
2024-10-07T05:17+0300
2024-10-07T05:17+0300
экономика
ипотека
льготная ипотека
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдума в рамках осенней сессии вместе с экспертами и с представителями Министерства финансов приступит к обсуждению ряда предложений по новым программам ипотеки, рассказал глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки", - сказал он в интервью РИА Новости. По его словам, в первую очередь, это касается тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Есть предложение ввести строительную ипотеку в регионах, где осуществляется или планируется масштабное строительство - как жилое и инфраструктурное, так и промышленное. "По результатам этих обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку и будут понятны конкретные сроки появления новых программ", - сообщил АксаковВ стране есть проблемы с кадрами, отметил парламентарий. "Стране нужны айтишники, и их надо стимулировать, в том числе и с помощью жилья", - указал он, добавив, что это могут быть очень адресные точечные, программы, без массового использования. "Естественно, это не будет влиять на процентные ставки и создавать проблемы, в том числе, для макроэкономики. Я считаю, что массовая льготная ипотека была ошибкой, и мы учтем ее опыт", - сказал Аксаков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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ипотека, льготная ипотека
Экономика, ипотека, льготная ипотека
Аксаков рассказал об обсуждении новых программ льготной ипотеки
Аксаков: обсуждение новых программ льготной ипотеки в Госдуме начнется осенью
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдума в рамках осенней сессии вместе с экспертами и с представителями Министерства финансов приступит к обсуждению ряда предложений по новым программам ипотеки, рассказал глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки", - сказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, в первую очередь, это касается тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Есть предложение ввести строительную ипотеку в регионах, где осуществляется или планируется масштабное строительство - как жилое и инфраструктурное, так и промышленное.
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"По результатам этих обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку и будут понятны конкретные сроки появления новых программ", - сообщил Аксаков
В стране есть проблемы с кадрами, отметил парламентарий. "Стране нужны айтишники, и их надо стимулировать, в том числе и с помощью жилья", - указал он, добавив, что это могут быть очень адресные точечные, программы, без массового использования.
"Естественно, это не будет влиять на процентные ставки и создавать проблемы, в том числе, для макроэкономики. Я считаю, что массовая льготная ипотека была ошибкой, и мы учтем ее опыт", - сказал Аксаков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 10.00 мск.