https://1prime.ru/20241007/ipoteka-852021197.html

Аксаков рассказал об обсуждении новых программ льготной ипотеки

Аксаков рассказал об обсуждении новых программ льготной ипотеки - 07.10.2024, ПРАЙМ

Аксаков рассказал об обсуждении новых программ льготной ипотеки

Госдума в рамках осенней сессии вместе с экспертами и с представителями Министерства финансов приступит к обсуждению ряда предложений по новым программам... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T05:17+0300

2024-10-07T05:17+0300

2024-10-07T05:17+0300

экономика

ипотека

льготная ипотека

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдума в рамках осенней сессии вместе с экспертами и с представителями Министерства финансов приступит к обсуждению ряда предложений по новым программам ипотеки, рассказал глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки", - сказал он в интервью РИА Новости. По его словам, в первую очередь, это касается тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Есть предложение ввести строительную ипотеку в регионах, где осуществляется или планируется масштабное строительство - как жилое и инфраструктурное, так и промышленное. "По результатам этих обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку и будут понятны конкретные сроки появления новых программ", - сообщил АксаковВ стране есть проблемы с кадрами, отметил парламентарий. "Стране нужны айтишники, и их надо стимулировать, в том числе и с помощью жилья", - указал он, добавив, что это могут быть очень адресные точечные, программы, без массового использования. "Естественно, это не будет влиять на процентные ставки и создавать проблемы, в том числе, для макроэкономики. Я считаю, что массовая льготная ипотека была ошибкой, и мы учтем ее опыт", - сказал Аксаков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20241004/ipoteka-851945190.html

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ипотека, льготная ипотека