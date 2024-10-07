https://1prime.ru/20241007/ipoteka-852025480.html

Средние ставки по ипотеке в России установили новые рекорды

Средние ставки по ипотеке в России установили новые рекорды - 07.10.2024, ПРАЙМ

Средние ставки по ипотеке в России установили новые рекорды

Средневзвешенные ставки по ипотеке в России установили новые рекорды, пишет РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T10:36+0300

2024-10-07T10:36+0300

2024-10-07T10:36+0300

экономика

россия

ипотека

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Средневзвешенные ставки по ипотеке в России установили новые рекорды, пишет РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).На первичном рынке ставка достигла 22,33%, а на вторичном - 22,34%. Пять банков из топ-20 повысили свои ставки, в то время как только Кубань Кредит снизил до 20,5%.Отмечается, что "Сбер" повысил ставки по рыночным программам на 0,9 п. п. до 22,2%,, Альфа-банк— на 1 п. п., до 22,69%, Т-Банк— на 1 п. п., до 20,5%, Уралсиб — на 0,5 п. п., до 21,19%, банк Санкт-Петербург — на 0,5 п. п., до 20,7%.В сегменте индивидуального жилищного строительства также наблюдается увеличение ставок, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241007/ipoteka-852021197.html

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россия, ипотека