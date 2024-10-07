https://1prime.ru/20241007/ipoteka-852027735.html

Российские банки ввели новую комиссию для ипотеки, пишет СМИ

Российские банки ввели новую комиссию для ипотеки, пишет СМИ - 07.10.2024, ПРАЙМ

Российские банки ввели новую комиссию для ипотеки, пишет СМИ

Некоторые российские банки ввели комиссию для застройщиков и покупателей при сделках по приобретению недвижимости на первичном и вторичном рынках. Об этом пишет | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T11:50+0300

2024-10-07T11:50+0300

2024-10-07T11:50+0300

россия

рынок недвижимости

ипотека

банки

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Некоторые российские банки ввели комиссию для застройщиков и покупателей при сделках по приобретению недвижимости на первичном и вторичном рынках. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на представителей девелоперских и риелторских компаний.Как пишет газета, подобные правила ввели такие кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Отмечается, что средняя комиссия будет достигать порядка 6,5 процента от суммы займа.Как рассказали изданию участники рынка недвижимости, подобное нововведение для банков может стать вынужденным, так как в случае включения затрат в кредит его полная стоимость может превысить установленный Банком России предел.Как отметили собеседники "Коммерсанта", в результате введения комиссии стоимость квартир может подскочить на десять процентов, что станет еще одним фактором снижения спроса на российском рынке недвижимости. На текущий момент займы по рыночным ставкам занимают заметную долю на рынке ипотеки.

https://1prime.ru/20241007/ipoteka-852025480.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости, ипотека, банки