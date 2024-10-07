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Российские банки ввели новую комиссию для ипотеки, пишет СМИ - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Российские банки ввели новую комиссию для ипотеки, пишет СМИ
Российские банки ввели новую комиссию для ипотеки, пишет СМИ - 07.10.2024, ПРАЙМ
Российские банки ввели новую комиссию для ипотеки, пишет СМИ
Некоторые российские банки ввели комиссию для застройщиков и покупателей при сделках по приобретению недвижимости на первичном и вторичном рынках. Об этом пишет | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T11:50+0300
2024-10-07T11:50+0300
россия
рынок недвижимости
ипотека
банки
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Некоторые российские банки ввели комиссию для застройщиков и покупателей при сделках по приобретению недвижимости на первичном и вторичном рынках. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на представителей девелоперских и риелторских компаний.Как пишет газета, подобные правила ввели такие кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Отмечается, что средняя комиссия будет достигать порядка 6,5 процента от суммы займа.Как рассказали изданию участники рынка недвижимости, подобное нововведение для банков может стать вынужденным, так как в случае включения затрат в кредит его полная стоимость может превысить установленный Банком России предел.Как отметили собеседники "Коммерсанта", в результате введения комиссии стоимость квартир может подскочить на десять процентов, что станет еще одним фактором снижения спроса на российском рынке недвижимости. На текущий момент займы по рыночным ставкам занимают заметную долю на рынке ипотеки.
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россия, рынок недвижимости, ипотека, банки
РОССИЯ, рынок недвижимости, ипотека, Банки
11:50 07.10.2024
 
Российские банки ввели новую комиссию для ипотеки, пишет СМИ

"Коммерсант": российские банки ввели новую комиссию для ипотеки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Некоторые российские банки ввели комиссию для застройщиков и покупателей при сделках по приобретению недвижимости на первичном и вторичном рынках. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на представителей девелоперских и риелторских компаний.
Как пишет газета, подобные правила ввели такие кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Отмечается, что средняя комиссия будет достигать порядка 6,5 процента от суммы займа.
Как рассказали изданию участники рынка недвижимости, подобное нововведение для банков может стать вынужденным, так как в случае включения затрат в кредит его полная стоимость может превысить установленный Банком России предел.
Как отметили собеседники "Коммерсанта", в результате введения комиссии стоимость квартир может подскочить на десять процентов, что станет еще одним фактором снижения спроса на российском рынке недвижимости. На текущий момент займы по рыночным ставкам занимают заметную долю на рынке ипотеки.
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РОССИЯрынок недвижимостиипотекаБанки
 
 
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