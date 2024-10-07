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Замглавы МО Иванову предъявлены обвинения в хищении 3,2 миллиардов рублей
Замглавы МО Иванову предъявлены обвинения в хищении 3,2 миллиардов рублей - 07.10.2024, ПРАЙМ
Замглавы МО Иванову предъявлены обвинения в хищении 3,2 миллиардов рублей
Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявили обвинение в хищении более трех миллиардов рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщил... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T11:21+0300
2024-10-07T11:21+0300
2024-10-07T11:21+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявили обвинение в хищении более трех миллиардов рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщил его адвокат Мурад Мусаев.По словам юриста, в 2015 году Иванов украл 3,2 миллиарда рублей, которые принадлежали банку "Интеркоммерц". Было возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств. Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около миллиарда рублей, вину он не признает.Защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество многих близких к задержанному лиц, в том числе его родителей. Более того, суд арестовал у замминистра 43 вклада, открытых в трех российских банках.
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россия, минобороны, суд, коррупция
РОССИЯ, Минобороны, суд, коррупция
Замглавы МО Иванову предъявлены обвинения в хищении 3,2 миллиардов рублей
Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 млрд рублей по делу 2015 года
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявили обвинение в хищении более трех миллиардов рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщил его адвокат Мурад Мусаев.
По словам юриста, в 2015 году Иванов украл 3,2 миллиарда рублей, которые принадлежали банку "Интеркоммерц". Было возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств.
Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около миллиарда рублей, вину он не признает.
Защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество многих близких к задержанному лиц, в том числе его родителей. Более того, суд арестовал у замминистра 43 вклада, открытых в трех российских банках.
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили