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США потратили рекордную сумму на помощь Израилю после атаки ХАМАС - 07.10.2024, ПРАЙМ
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США потратили рекордную сумму на помощь Израилю после атаки ХАМАС
США потратили рекордную сумму на помощь Израилю после атаки ХАМАС - 07.10.2024, ПРАЙМ
США потратили рекордную сумму на помощь Израилю после атаки ХАМАС
США потратили рекордные 17,9 миллиарда долларов на военную помощь Израилю с начала войны в секторе Газа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T11:15+0300
2024-10-07T11:15+0300
политика
сша
израиль
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. США потратили рекордные 17,9 миллиарда долларов на военную помощь Израилю с начала войны в секторе Газа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на доклад проекта "Затраты на войну" Университета Брауна, опубликованном в годовщину нападения ХАМАС на Израиль. Израиль является крупнейшим получателем американской военной помощи в истории, получив с 1959 года 251,2 миллиарда долларов в долларах с поправкой на инфляцию, говорится в докладе. Тем не менее, 17,9 миллиарда долларов, потраченных с 7 октября 2023 года, стали самым большим объемом военной помощи, направленной Израилю за один год, говорится в докладе. По данным исследователей, расходы США варьируются от четырех миллиардов долларов на пополнение израильских систем противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида" до денег на винтовки и авиационное топливо. В отличие от публично задокументированной военной помощи США Украине, получить полную информацию о том, что США поставили Израилю с 7 октября прошлого года, не удалось, поэтому 17,9 миллиарда долларов за год - это неполная цифра, отмечают составители отчета. Атака ХАМАС спровоцировала наземную операцию израильской армии в секторе Газа, в результате которой палестинский анклав теперь почти полностью разрушен, а более 40 тысяч палестинцев погибли, согласно данным местного минздрава. Завершив активную фазу боевых действий в секторе Газа, Израиль перенес центр тяжести военных усилий на северный фронт и начал ограниченную наземную операцию в южном Ливане, откуда в течение всего года велись ракетные обстрелы по северу Израиля. В апреле впервые в истории Иран напрямую атаковал территорию Государства Израиль, а ранее в октябре произошла вторая и такая же беспрецедентная атака Ирана с использованием сотен баллистических ракет. На повестке дня сегодня стоит вопрос об израильском ответе на это нападение, от которого во многом зависит дальнейшая судьба региона.
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сша, израиль
Политика, США, ИЗРАИЛЬ
11:15 07.10.2024
 
США потратили рекордную сумму на помощь Израилю после атаки ХАМАС

США потратили рекордные $17,9 миллиарда на помощь Израилю после атаки ХАМАС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. США потратили рекордные 17,9 миллиарда долларов на военную помощь Израилю с начала войны в секторе Газа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на доклад проекта "Затраты на войну" Университета Брауна, опубликованном в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.
Израиль является крупнейшим получателем американской военной помощи в истории, получив с 1959 года 251,2 миллиарда долларов в долларах с поправкой на инфляцию, говорится в докладе. Тем не менее, 17,9 миллиарда долларов, потраченных с 7 октября 2023 года, стали самым большим объемом военной помощи, направленной Израилю за один год, говорится в докладе.
По данным исследователей, расходы США варьируются от четырех миллиардов долларов на пополнение израильских систем противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида" до денег на винтовки и авиационное топливо.
В отличие от публично задокументированной военной помощи США Украине, получить полную информацию о том, что США поставили Израилю с 7 октября прошлого года, не удалось, поэтому 17,9 миллиарда долларов за год - это неполная цифра, отмечают составители отчета.
Атака ХАМАС спровоцировала наземную операцию израильской армии в секторе Газа, в результате которой палестинский анклав теперь почти полностью разрушен, а более 40 тысяч палестинцев погибли, согласно данным местного минздрава. Завершив активную фазу боевых действий в секторе Газа, Израиль перенес центр тяжести военных усилий на северный фронт и начал ограниченную наземную операцию в южном Ливане, откуда в течение всего года велись ракетные обстрелы по северу Израиля. В апреле впервые в истории Иран напрямую атаковал территорию Государства Израиль, а ранее в октябре произошла вторая и такая же беспрецедентная атака Ирана с использованием сотен баллистических ракет. На повестке дня сегодня стоит вопрос об израильском ответе на это нападение, от которого во многом зависит дальнейшая судьба региона.
 
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