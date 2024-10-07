https://1prime.ru/20241007/kitay-852035636.html
Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России
Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России - 07.10.2024, ПРАЙМ
Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России
Генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM, Марьян Ринтел заявила, что Евросоюз должен принять финансовые меры, чтобы обеспечить честную конкуренцию... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T16:31+0300
2024-10-07T16:31+0300
2024-10-07T16:31+0300
экономика
россия
китай
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83605/00/836050069_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_9bc14cb0500cda18fa2f7deddb2b155e.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM, Марьян Ринтел заявила, что Евросоюз должен принять финансовые меры, чтобы обеспечить честную конкуренцию между европейскими и китайскими авиакомпаниями, передает NPO."Европа может по крайней мере подумать, как положить конец несправедливой конкуренции, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому", — отметила Ринтел.По словам генерального директора, с 2022 года воздушное пространство России закрыто для европейских самолетов, что увеличивает время полета и цены на билеты. Китайские авиакомпании получили несправедливое преимущество, используя более короткие маршруты через российское небо.Отмечается, что это заявление было сделано на фоне возможных ограничений на полеты европейских авиакомпаний в Китай. Согласно данным Cirium, китайские авиакомпании выполнили 90% международных рейсов в Китай и из Китая в июле 2024 года, в то время как иностранные авиакомпании выполнили только 60%.
https://1prime.ru/20240621/kitay-849380528.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83605/00/836050069_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5d315814bd288f0f749a4c2f373d5abf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, ес
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЕС
Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России
Ринтел: KLM счел нечестной конкуренцию с Китаем из-за российского неба
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ.
Генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM, Марьян Ринтел заявила, что Евросоюз должен принять финансовые меры, чтобы обеспечить честную конкуренцию между европейскими и китайскими авиакомпаниями, передает NPO
.
"Европа может по крайней мере подумать, как положить конец несправедливой конкуренции, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому", — отметила Ринтел.
По словам генерального директора, с 2022 года воздушное пространство России закрыто для европейских самолетов, что увеличивает время полета и цены на билеты. Китайские авиакомпании получили несправедливое преимущество, используя более короткие маршруты через российское небо.
Отмечается, что это заявление было сделано на фоне возможных ограничений на полеты европейских авиакомпаний в Китай. Согласно данным Cirium, китайские авиакомпании выполнили 90% международных рейсов в Китай и из Китая в июле 2024 года, в то время как иностранные авиакомпании выполнили только 60%.
Китай предупредил ЕС о риске начала торговой войны