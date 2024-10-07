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Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России

Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России - 07.10.2024, ПРАЙМ

Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России

Генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM, Марьян Ринтел заявила, что Евросоюз должен принять финансовые меры, чтобы обеспечить честную конкуренцию... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T16:31+0300

2024-10-07T16:31+0300

2024-10-07T16:31+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM, Марьян Ринтел заявила, что Евросоюз должен принять финансовые меры, чтобы обеспечить честную конкуренцию между европейскими и китайскими авиакомпаниями, передает NPO."Европа может по крайней мере подумать, как положить конец несправедливой конкуренции, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому", — отметила Ринтел.По словам генерального директора, с 2022 года воздушное пространство России закрыто для европейских самолетов, что увеличивает время полета и цены на билеты. Китайские авиакомпании получили несправедливое преимущество, используя более короткие маршруты через российское небо.Отмечается, что это заявление было сделано на фоне возможных ограничений на полеты европейских авиакомпаний в Китай. Согласно данным Cirium, китайские авиакомпании выполнили 90% международных рейсов в Китай и из Китая в июле 2024 года, в то время как иностранные авиакомпании выполнили только 60%.

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россия, китай, ес