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Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России
Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России - 07.10.2024, ПРАЙМ
Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России
Генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM, Марьян Ринтел заявила, что Евросоюз должен принять финансовые меры, чтобы обеспечить честную конкуренцию... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T16:31+0300
2024-10-07T16:31+0300
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM, Марьян Ринтел заявила, что Евросоюз должен принять финансовые меры, чтобы обеспечить честную конкуренцию между европейскими и китайскими авиакомпаниями, передает NPO."Европа может по крайней мере подумать, как положить конец несправедливой конкуренции, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому", — отметила Ринтел.По словам генерального директора, с 2022 года воздушное пространство России закрыто для европейских самолетов, что увеличивает время полета и цены на билеты. Китайские авиакомпании получили несправедливое преимущество, используя более короткие маршруты через российское небо.Отмечается, что это заявление было сделано на фоне возможных ограничений на полеты европейских авиакомпаний в Китай. Согласно данным Cirium, китайские авиакомпании выполнили 90% международных рейсов в Китай и из Китая в июле 2024 года, в то время как иностранные авиакомпании выполнили только 60%.
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россия, китай, ес
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЕС
16:31 07.10.2024
 
Небо раздора: авиаперевозчик KLM обвинил Китай в преимуществах из-за России

Ринтел: KLM счел нечестной конкуренцию с Китаем из-за российского неба

© РИА Новости . Дмитрий Петроченко | Перейти в медиабанкСамолет Боинг 737-800 голландской авиакомпания "КЛМ".
Самолет Боинг 737-800 голландской авиакомпания КЛМ. - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Петроченко
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM, Марьян Ринтел заявила, что Евросоюз должен принять финансовые меры, чтобы обеспечить честную конкуренцию между европейскими и китайскими авиакомпаниями, передает NPO.
"Европа может по крайней мере подумать, как положить конец несправедливой конкуренции, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому", — отметила Ринтел.
По словам генерального директора, с 2022 года воздушное пространство России закрыто для европейских самолетов, что увеличивает время полета и цены на билеты. Китайские авиакомпании получили несправедливое преимущество, используя более короткие маршруты через российское небо.
Отмечается, что это заявление было сделано на фоне возможных ограничений на полеты европейских авиакомпаний в Китай. Согласно данным Cirium, китайские авиакомпании выполнили 90% международных рейсов в Китай и из Китая в июле 2024 года, в то время как иностранные авиакомпании выполнили только 60%.
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