https://1prime.ru/20241007/kolbasy-852031557.html
В Петербурге обанкротится один из крупнейших производителей колбас
В Петербурге обанкротится один из крупнейших производителей колбас - 07.10.2024, ПРАЙМ
В Петербурге обанкротится один из крупнейших производителей колбас
Один из крупнейших в Северо-Западном регионе России производитель колбас и мясных продуктов ООО МПК "Петровские деликатесы" запустил процесс банкротства. Об... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T13:57+0300
2024-10-07T13:57+0300
2024-10-07T14:09+0300
россия
банкротство
https://cdnn.1prime.ru/img/76550/65/765506519_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b97534ef944f6be5017d3d1b21055353.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших в Северо-Западном регионе России производитель колбас и мясных продуктов ООО МПК "Петровские деликатесы" запустил процесс банкротства. Об этом говорится на официальном портале картотеки арбитражных дел.Отмечается, что предприятие подало иск о банкротстве на фоне неисполнения х долговых обязательств на сумму 44,8 миллиона рублей. Отмечается, что пока что сумма к взысканию равна 16,5 миллиона рублей.Отмечается, что дела компании шли не очень хорошо еще в 2023 году, когда ее выручка упала на треть, а прибыль составила лишь 4,3 миллиона.
https://1prime.ru/20241005/kolbasa-852006888.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76550/65/765506519_134:0:1467:1000_1920x0_80_0_0_303af10a48e7deb1ddc92cd97c194d2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банкротство
В Петербурге обанкротится один из крупнейших производителей колбас
Один из лидеров колбасного рынка в Петербурге подал иск о банкротстве
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ.
Один из крупнейших в Северо-Западном регионе России производитель колбас и мясных продуктов ООО МПК "Петровские деликатесы" запустил процесс банкротства. Об этом говорится на официальном портале картотеки
арбитражных дел.
Отмечается, что предприятие подало иск о банкротстве на фоне неисполнения х долговых обязательств на сумму 44,8 миллиона рублей. Отмечается, что пока что сумма к взысканию равна 16,5 миллиона рублей.
Отмечается, что дела компании шли не очень хорошо еще в 2023 году, когда ее выручка упала на треть, а прибыль составила лишь 4,3 миллиона.
Раскрыто, сколько мяса должна содержать качественная колбаса "Докторская"