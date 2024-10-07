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В Петербурге обанкротится один из крупнейших производителей колбас

В Петербурге обанкротится один из крупнейших производителей колбас - 07.10.2024, ПРАЙМ

В Петербурге обанкротится один из крупнейших производителей колбас

Один из крупнейших в Северо-Западном регионе России производитель колбас и мясных продуктов ООО МПК "Петровские деликатесы" запустил процесс банкротства. Об... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T13:57+0300

2024-10-07T13:57+0300

2024-10-07T14:09+0300

россия

банкротство

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших в Северо-Западном регионе России производитель колбас и мясных продуктов ООО МПК "Петровские деликатесы" запустил процесс банкротства. Об этом говорится на официальном портале картотеки арбитражных дел.Отмечается, что предприятие подало иск о банкротстве на фоне неисполнения х долговых обязательств на сумму 44,8 миллиона рублей. Отмечается, что пока что сумма к взысканию равна 16,5 миллиона рублей.Отмечается, что дела компании шли не очень хорошо еще в 2023 году, когда ее выручка упала на треть, а прибыль составила лишь 4,3 миллиона.

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россия, банкротство