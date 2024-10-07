https://1prime.ru/20241007/kosmos-852038687.html

В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос

В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос - 07.10.2024, ПРАЙМ

В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос

Глава НАСА Билл Нельсон выразил уверенность, что программа перекрестных полетов в космос продолжится. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T19:12+0300

2024-10-07T19:12+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава НАСА Билл Нельсон выразил уверенность, что программа перекрестных полетов в космос продолжится. "Конечно", - решительно заявил Нельсон, комментируя вопрос, продолжится ли программа перекрестных полетов, после чего добавил, что стороны могут подписать соответствующее соглашение в будущем году.Глава НАСА напомнил, что МКС управляют обе страны - и США, и РФ: Российская Федерация отвечает за движение, Соединенные Штаты - за электричество, поэтому и существует программа перекрестных полетов. "Естественно, нам нужны оба экипажа там", - отметил Нельсон.При этом он подчеркнул, что совместная работа России и США в космосе - феноменальный пример сотрудничества двух наций.

https://1prime.ru/20240920/pentagon-851690665.html

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