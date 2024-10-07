Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос - 07.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241007/kosmos-852038687.html
В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос
В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос - 07.10.2024, ПРАЙМ
В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос
Глава НАСА Билл Нельсон выразил уверенность, что программа перекрестных полетов в космос продолжится. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T19:12+0300
2024-10-07T19:15+0300
космос
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава НАСА Билл Нельсон выразил уверенность, что программа перекрестных полетов в космос продолжится. "Конечно", - решительно заявил Нельсон, комментируя вопрос, продолжится ли программа перекрестных полетов, после чего добавил, что стороны могут подписать соответствующее соглашение в будущем году.Глава НАСА напомнил, что МКС управляют обе страны - и США, и РФ: Российская Федерация отвечает за движение, Соединенные Штаты - за электричество, поэтому и существует программа перекрестных полетов. "Естественно, нам нужны оба экипажа там", - отметил Нельсон.При этом он подчеркнул, что совместная работа России и США в космосе - феноменальный пример сотрудничества двух наций.
https://1prime.ru/20240920/pentagon-851690665.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_ab4c89cddcc618650f099659a693d60f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
космос, сша, россия
космос, США, РОССИЯ
19:12 07.10.2024 (обновлено: 19:15 07.10.2024)
 
В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос

Глава НАСА: программа перекрестных полетов в космос продолжится

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава НАСА Билл Нельсон выразил уверенность, что программа перекрестных полетов в космос продолжится.
"Конечно", - решительно заявил Нельсон, комментируя вопрос, продолжится ли программа перекрестных полетов, после чего добавил, что стороны могут подписать соответствующее соглашение в будущем году.
Глава НАСА напомнил, что МКС управляют обе страны - и США, и РФ: Российская Федерация отвечает за движение, Соединенные Штаты - за электричество, поэтому и существует программа перекрестных полетов.
"Естественно, нам нужны оба экипажа там", - отметил Нельсон.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе
20 сентября, 17:10
При этом он подчеркнул, что совместная работа России и США в космосе - феноменальный пример сотрудничества двух наций.
 
космосСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала