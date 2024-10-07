https://1prime.ru/20241007/kosmos-852038687.html
В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос
В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос - 07.10.2024, ПРАЙМ
В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос
Глава НАСА Билл Нельсон выразил уверенность, что программа перекрестных полетов в космос продолжится. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T19:12+0300
2024-10-07T19:12+0300
2024-10-07T19:15+0300
космос
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава НАСА Билл Нельсон выразил уверенность, что программа перекрестных полетов в космос продолжится. "Конечно", - решительно заявил Нельсон, комментируя вопрос, продолжится ли программа перекрестных полетов, после чего добавил, что стороны могут подписать соответствующее соглашение в будущем году.Глава НАСА напомнил, что МКС управляют обе страны - и США, и РФ: Российская Федерация отвечает за движение, Соединенные Штаты - за электричество, поэтому и существует программа перекрестных полетов. "Естественно, нам нужны оба экипажа там", - отметил Нельсон.При этом он подчеркнул, что совместная работа России и США в космосе - феноменальный пример сотрудничества двух наций.
https://1prime.ru/20240920/pentagon-851690665.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_ab4c89cddcc618650f099659a693d60f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, сша, россия
В НАСА оценили вероятность продолжения перекрестных с РФ полетов в космос
Глава НАСА: программа перекрестных полетов в космос продолжится
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава НАСА Билл Нельсон выразил уверенность, что программа перекрестных полетов в космос продолжится.
"Конечно", - решительно заявил Нельсон, комментируя вопрос, продолжится ли программа перекрестных полетов, после чего добавил, что стороны могут подписать соответствующее соглашение в будущем году.
Глава НАСА напомнил, что МКС управляют обе страны - и США, и РФ: Российская Федерация отвечает за движение, Соединенные Штаты - за электричество, поэтому и существует программа перекрестных полетов.
"Естественно, нам нужны оба экипажа там", - отметил Нельсон.
СМИ: Пентагон добивается финансирования на противостояние России в космосе
При этом он подчеркнул, что совместная работа России и США в космосе - феноменальный пример сотрудничества двух наций.