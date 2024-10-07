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Аксаков раскрыл детали законопроекта по периоду охлаждения для кредитов - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Аксаков раскрыл детали законопроекта по периоду охлаждения для кредитов
Аксаков раскрыл детали законопроекта по периоду охлаждения для кредитов - 07.10.2024, ПРАЙМ
Аксаков раскрыл детали законопроекта по периоду охлаждения для кредитов
Законопроект по периоду охлаждения для кредитов осенью будет внесен в Госдуму, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T09:50+0300
2024-10-07T09:50+0300
экономика
россия
госдума
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Законопроект по периоду охлаждения для кредитов осенью будет внесен в Госдуму, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В ЦБ готовы обсуждать сроки и отсечки по суммам для периода охлаждения. Думаю, что осенью этот законопроект будет внесен в Госдуму", - сказал он. Он напомнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ввести период охлаждения перед выдачей кредита, если банк заметит признаки мошенничества, подобно механизму охлаждения в части денежных переводов. "Действительно, для людей это будет дополнительная защита от мошенников, которые все активнее задействуют импульсивные взятия кредитов", - отметил Аксаков. По его словам, для реализации инициативы потребуется разработать методику, по которой банки будут определять, что обратившийся за кредитом клиент находится под воздействием механизмов социальной инженерии. "Это важно, чтобы не было ошибки, и приостановка не затронула заемщиков, которым срочно нужны деньги, скажем, на лекарства или операцию - ведь срок получения кредита увеличится", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
09:50 07.10.2024
 
Аксаков раскрыл детали законопроекта по периоду охлаждения для кредитов

Аксаков: проект по периоду охлаждения для кредитов осенью будет внесен в Госдуму

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Законопроект по периоду охлаждения для кредитов осенью будет внесен в Госдуму, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В ЦБ готовы обсуждать сроки и отсечки по суммам для периода охлаждения. Думаю, что осенью этот законопроект будет внесен в Госдуму", - сказал он.
Он напомнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ввести период охлаждения перед выдачей кредита, если банк заметит признаки мошенничества, подобно механизму охлаждения в части денежных переводов.
"Действительно, для людей это будет дополнительная защита от мошенников, которые все активнее задействуют импульсивные взятия кредитов", - отметил Аксаков.
По его словам, для реализации инициативы потребуется разработать методику, по которой банки будут определять, что обратившийся за кредитом клиент находится под воздействием механизмов социальной инженерии. "Это важно, чтобы не было ошибки, и приостановка не затронула заемщиков, которым срочно нужны деньги, скажем, на лекарства или операцию - ведь срок получения кредита увеличится", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдума
 
 
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