https://1prime.ru/20241007/kriptovalyuta-852036309.html

Bloomberg: Россия готовится стать криптовалютной сверхдержавой

Bloomberg: Россия готовится стать криптовалютной сверхдержавой - 07.10.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: Россия готовится стать криптовалютной сверхдержавой

Россия активно наращивает свою долю на рынке майнинга криптовалют и использования их для платежей, что вызывает беспокойство у западных стран, сообщает... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T17:05+0300

2024-10-07T17:05+0300

2024-10-07T17:05+0300

экономика

россия

криптоактивы

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия активно наращивает свою долю на рынке майнинга криптовалют и использования их для платежей, что вызывает беспокойство у западных стран, сообщает Bloomberg."Если Россия догоняет США в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это значит, что Америка уже не может не считаться с Россией", - сказано в материале издания.Также отмечается, что в 2023 году Россия добыла биткоинов на сумму 3,5 миллиарда долларов, приблизившись к лидирующей позиции США. Это позволяет России укрепить свою позицию в цифровой экономике и привлекает внимание партнеров из Ближнего Востока и Азии, которые рассматривают возможности сотрудничества в этой области.Эксперты указывают, что действия России в этой области могут создать новые риски и возможности в глобальном ландшафте цифровых активов, а также в сфере международных финансов и использования энергоресурсов.

https://1prime.ru/20240925/kriptovalyuta-851778821.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, криптоактивы