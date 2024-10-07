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Bloomberg: Россия готовится стать криптовалютной сверхдержавой - 07.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241007/kriptovalyuta-852036309.html
Bloomberg: Россия готовится стать криптовалютной сверхдержавой
Bloomberg: Россия готовится стать криптовалютной сверхдержавой - 07.10.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Россия готовится стать криптовалютной сверхдержавой
Россия активно наращивает свою долю на рынке майнинга криптовалют и использования их для платежей, что вызывает беспокойство у западных стран, сообщает... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T17:05+0300
2024-10-07T17:05+0300
экономика
россия
криптоактивы
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия активно наращивает свою долю на рынке майнинга криптовалют и использования их для платежей, что вызывает беспокойство у западных стран, сообщает Bloomberg."Если Россия догоняет США в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это значит, что Америка уже не может не считаться с Россией", - сказано в материале издания.Также отмечается, что в 2023 году Россия добыла биткоинов на сумму 3,5 миллиарда долларов, приблизившись к лидирующей позиции США. Это позволяет России укрепить свою позицию в цифровой экономике и привлекает внимание партнеров из Ближнего Востока и Азии, которые рассматривают возможности сотрудничества в этой области.Эксперты указывают, что действия России в этой области могут создать новые риски и возможности в глобальном ландшафте цифровых активов, а также в сфере международных финансов и использования энергоресурсов.
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россия, криптоактивы
Экономика, РОССИЯ, Криптоактивы
17:05 07.10.2024
 
Bloomberg: Россия готовится стать криптовалютной сверхдержавой

Bloomberg: Россия бросает вызов США в сфере майнинга криптовалют

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Россия активно наращивает свою долю на рынке майнинга криптовалют и использования их для платежей, что вызывает беспокойство у западных стран, сообщает Bloomberg.
"Если Россия догоняет США в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это значит, что Америка уже не может не считаться с Россией", - сказано в материале издания.
Также отмечается, что в 2023 году Россия добыла биткоинов на сумму 3,5 миллиарда долларов, приблизившись к лидирующей позиции США. Это позволяет России укрепить свою позицию в цифровой экономике и привлекает внимание партнеров из Ближнего Востока и Азии, которые рассматривают возможности сотрудничества в этой области.
Эксперты указывают, что действия России в этой области могут создать новые риски и возможности в глобальном ландшафте цифровых активов, а также в сфере международных финансов и использования энергоресурсов.
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