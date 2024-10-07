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"Удается хорошо". Лавров оценил борьбу стран СНГ с давлением Запада

"Удается хорошо". Лавров оценил борьбу стран СНГ с давлением Запада - 07.10.2024, ПРАЙМ

"Удается хорошо". Лавров оценил борьбу стран СНГ с давлением Запада

Страны СНГ успешно справляются с давлением Запада в отношении введения антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T15:24+0300

2024-10-07T15:24+0300

2024-10-07T15:24+0300

экономика

россия

мид

сергей лавров

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Страны СНГ успешно справляются с давлением Запада в отношении введения антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Справляться удаётся хорошо, могу вам сразу сказать", - заметил дипломат.По словам Лаврова, методы, используемые западными странами, вызывают отторжение у всех других государств, включая страны постсоветского пространства. Лавров также считает, что вторичные и третичные санкции, которые применяются, когда кому-то не нравится, как две независимые страны устанавливают свои отношения, не имеют ничего общего с международным правом.Глава МИД России выступил в рамках пресс-конференции, которая проходила после заседания Совета министров СНГ.

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россия, мид, сергей лавров