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"Удается хорошо". Лавров оценил борьбу стран СНГ с давлением Запада - 07.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Удается хорошо". Лавров оценил борьбу стран СНГ с давлением Запада
"Удается хорошо". Лавров оценил борьбу стран СНГ с давлением Запада - 07.10.2024, ПРАЙМ
"Удается хорошо". Лавров оценил борьбу стран СНГ с давлением Запада
Страны СНГ успешно справляются с давлением Запада в отношении введения антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T15:24+0300
2024-10-07T15:24+0300
экономика
россия
мид
сергей лавров
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Страны СНГ успешно справляются с давлением Запада в отношении введения антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Справляться удаётся хорошо, могу вам сразу сказать", - заметил дипломат.По словам Лаврова, методы, используемые западными странами, вызывают отторжение у всех других государств, включая страны постсоветского пространства. Лавров также считает, что вторичные и третичные санкции, которые применяются, когда кому-то не нравится, как две независимые страны устанавливают свои отношения, не имеют ничего общего с международным правом.Глава МИД России выступил в рамках пресс-конференции, которая проходила после заседания Совета министров СНГ.
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россия, мид, сергей лавров
Экономика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров
15:24 07.10.2024
 
"Удается хорошо". Лавров оценил борьбу стран СНГ с давлением Запада

Лавров: в СНГ хорошо справляются с давлением Запада в вопросе санкций против РФ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Страны СНГ успешно справляются с давлением Запада в отношении введения антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Справляться удаётся хорошо, могу вам сразу сказать", - заметил дипломат.
По словам Лаврова, методы, используемые западными странами, вызывают отторжение у всех других государств, включая страны постсоветского пространства. Лавров также считает, что вторичные и третичные санкции, которые применяются, когда кому-то не нравится, как две независимые страны устанавливают свои отношения, не имеют ничего общего с международным правом.
Глава МИД России выступил в рамках пресс-конференции, которая проходила после заседания Совета министров СНГ.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
Раскрыто, когда ЕС утвердит новый режим санкций против России
14:08
 
ЭкономикаРОССИЯМИДСергей Лавров
 
 
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