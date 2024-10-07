https://1prime.ru/20241007/metanol-852028742.html

В России могут начать штрафовать за нарушение требований к обороту метанола

В России могут начать штрафовать за нарушение требований к обороту метанола - 07.10.2024, ПРАЙМ

В России могут начать штрафовать за нарушение требований к обороту метанола

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за нарушение требований к обороту... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T12:15+0300

2024-10-07T12:15+0300

2024-10-07T12:15+0300

россия

госдума

метанол

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей, документ доступен в думской электронной базе. Законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, который предлагается дополнить статьей 14.68 "Нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей". Согласно предлагаемым изменениям, оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей с нарушением требований законодательства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей на должностных и от 100 до 150 тысяч с конфискацией изготовленной продукции с использованием метанола - на юридических лиц. Повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа от 50 до 70 тысяч рублей на должностных лиц и от 150 до 200 тысяч с конфискацией изготовленной продукции с использованием метанола - на юридических лиц. Оборот метанола без включения в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, может повлечь наложение штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет для должностных лиц; для юридических лиц предлагается установить оборотный штраф в размере не более 1/5 совокупного размера выручки за календарный год, но не менее 3 миллионов рублей с конфискацией изготовленной продукции или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток. Незаконный оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей физическим лицом, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния предлагается наказывать штрафом в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией продукции. -0-

https://1prime.ru/20240625/metanol-849482705.html

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россия, госдума, метанол