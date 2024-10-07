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Силуанов назвал ожидаемый доход регионов от ставок акцизов на алкоголь

Силуанов назвал ожидаемый доход регионов от ставок акцизов на алкоголь - 07.10.2024, ПРАЙМ

Силуанов назвал ожидаемый доход регионов от ставок акцизов на алкоголь

Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей,... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T12:56+0300

2024-10-07T12:56+0300

2024-10-07T13:12+0300

экономика

россия

минфин

антон силуанов

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов."Для регионов предусматриваем дополнительные источники финансирования - за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в бюджеты регионов ожидаем дополнительные поступления в следующую трехлетку более 160 миллиардов рублей", - сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в рамках парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.

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россия, минфин, антон силуанов