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Силуанов назвал ожидаемый доход регионов от ставок акцизов на алкоголь
Силуанов назвал ожидаемый доход регионов от ставок акцизов на алкоголь - 07.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал ожидаемый доход регионов от ставок акцизов на алкоголь
Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей,... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T12:56+0300
2024-10-07T12:56+0300
2024-10-07T13:12+0300
экономика
россия
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов."Для регионов предусматриваем дополнительные источники финансирования - за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в бюджеты регионов ожидаем дополнительные поступления в следующую трехлетку более 160 миллиардов рублей", - сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в рамках парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.
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россия, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов
Силуанов назвал ожидаемый доход регионов от ставок акцизов на алкоголь
Минфин ожидает, что бюджеты регионов получат свыше 160 млрд руб от роста ставок акцизов
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
"Для регионов предусматриваем дополнительные источники финансирования - за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в бюджеты регионов ожидаем дополнительные поступления в следующую трехлетку более 160 миллиардов рублей", - сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в рамках парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.