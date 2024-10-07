https://1prime.ru/20241007/minselkhoz-852032101.html

В Минсельхозе оценят необходимость ограничения экспорта красной икры

В Минсельхозе оценят необходимость ограничения экспорта красной икры - 07.10.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе оценят необходимость ограничения экспорта красной икры

Минсельхоз РФ проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, будет следить за ценами и вести диалог с производителями, сообщила журналистам... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T14:18+0300

2024-10-07T14:18+0300

2024-10-07T14:18+0300

россия

минсельхоз

икра

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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, будет следить за ценами и вести диалог с производителями, сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24". Глава Росрыболовства Илья Шестаков в середине сентября говорил, что ведомство предлагало ввести такую меру на фоне низкой путины этого года, однако она не нашла поддержки. По прогнозу Шестакова, вылов тихоокеанских лососей в России в этом году не превысит 250-260 тысяч тонн, тогда как в 2023 году он достиг 609 тысяч тонн (второй результат после рекорда 2018 года в 676 тысяч тонн). "У нас в конце концов красная икра не социальный продукт. Здесь будем следить за ценами, будем разговаривать с производителем. Это вопрос наличия икры - больше выловили рыбы, больше собрали икры, меньше цена", - сказала Лут, комментируя возможный рост цен на красную икру. При этом она отметила цикличность процесса: в этом году вылов рыбы может вырасти, а в следующем году снизиться. Это обычный экономический процесс, отметила глава Минсельхоза. Вместе с тем, добавила она, несмотря на то, что красная икра не является социальным продуктом, Минсельхоз в первую очередь должен обеспечить российских потребителей. "Будем смотреть на это… Здесь будем принимать решение", - заявила Лут, комментируя возможное ограничение экспорта красной икры в России.

https://1prime.ru/20240917/ikra-851624820.html

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россия, минсельхоз, икра